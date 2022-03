Lisboa cria postos para auto-testes supervisionados

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou esta quarta-feira que vai disponibilizar auto-testes gratuitos à covid-19 em quatro zonas da cidade.

Estes auto-testes serão realizados com a presença de um enfermeiro, dedicado a supervisionar a operação, nos postos destinados para o efeito, podendo ser realizados tanto por residentes como por não-residentes de Lisboa, de forma gratuita e sem limite por pessoa, informou a autarquia numa nota publicada online.

Os quatro postos fixos disponibilizados pela câmara podem ser encontrados no Cais do Sodré, no Campo Pequeno, no Parque das Nações e no Martim Moniz, o último dos quais fica operacional a partir desta quinta-feira.

Segundo a câmara, os espaços estão abertos de segunda a sexta-feira das 9h às 13h e das 14h às 18h.

Num momento em que se prevê que os casos de covid-19 aumentem, esta medida vem reforçar a testagem à covid-19 na cidade de Lisboa, que desde a semana passada passou a contar com apenas dois testes gratuitos por pessoa, comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde, na rede de farmácias aderentes ao Plano Municipal de Testagem de Lisboa.