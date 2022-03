Kanye West suspenso do Instagram por 24 horas por violação de política da rede social

Uma reportagem na revista Variety revela que o cantor dirigiu insultos racistas a Trevor Noah, o apresentador do “The Daily Show” numa publicação no Instagram.

Kanye West foi suspenso da rede social Instagram durante 24 horas depois de o rapper ter infringido a política da plataforma sobre assédio, informou Joe Osborne, porta-voz da empresa-mãe Meta Platforms Inc. A plataforma excluiu o conteúdo enviado da conta do artista que violava as políticas sobre “discurso de ódio, bullying e assédio”, justificou o responsável à Reuters.

O rapper, de 44 anos, que mudou o seu nome artístico para Ye, está impedido de publicar, comentar ou enviar mensagens directas da conta, durante 24 horas, avançou Joe Osborne, acrescentando que outras acções podem ser tomadas se ele continuar a violar as políticas de recuperação do controlo da conta. Representantes de Kanye West não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Uma reportagem na revista Variety revela que o cantor dirigiu insultos racistas a Trevor Noah, o apresentador do The Daily Show, numa publicação no Instagram depois de o comediante de origem sul-africana ter comentado a situação de Kanye West, da ex-mulher Kim Kardashian e do seu namorado, Pete Davidson, actor e comediante que faz parte do elenco do programa Saturday Night Live.

Trevor Noah reflectiu sobre o assédio a que Kim Kardashian está sujeita desde a separação de Kanye West. Se inicialmente, as acções do rapper podiam ser interpretadas como alguém a tentar reconquistar o seu amor, pouco a pouco, tornou-se em assédio, avalia o comediante, dando o exemplo de um vídeo que o cantor publicou onde corta a cabeça do novo namorado da ex-mulher. Kanye West argumenta que é arte, mas Trevor Noah põe em causa, uma vez que o rapper já veio a público dizer que tem problemas de saúde mental e Kim Kardashian chegou a comentar a doença bipolar do então marido, explicando que o artista é “brilhante, mas complicado”.

O comediante lembra que a socialite, que chegou à lista dos multimilionários da Forbes, já pediu publicamente que o ex-marido a deixe em paz, Pete Davidson já propôs ajudar Kanye West porque também ele tem problemas de saúde mental, admitiu, mas a escalada continua, aponta Trevor Noah, acrescentando que se uma mulher com a riqueza e o poder de protagonista do reality show Keeping up with the Kardashians é vítima de assédio e não tem poder para fazer com que a situação pare, o que dizer de todas as outras mulheres na mesma situação, questiona.

Linhas de Apoio APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Linha de Apoio à Vítima: 116 006 (chamada gratuita), dias úteis, das 8h às 22h

Linha Internet Segura: 800 219 090, dias úteis, das 8h às 22h

Num vídeo com quase dez minutos, o comediante recorda que a sua mãe foi vítima de violência doméstica e que, sempre que se queixava, fosse à polícia, fosse a familiares, era ela que era questionada e nunca o agressor. Trevor Noah, que conta esses episódios no seu livro Sou um Crime, reflecte que a sua história pessoal pode fazê-lo olhar para o que se está a passar entre West, Kardashian e Davidson com uma outra visão. Contudo, defende que deve deixar esta chamada de atenção.

Sou um Crime - Nascer e crescer no apartheid Autor: Trevor Noah

Edição: Tinta da China 368 págs., 16,90€

Comprar

A publicação de Kanye West foi apagada. A Meta Platforms Inc. não explica por que a publicação violava a sua política. No entanto, no perfil do rapper continuam publicadas críticas ao actor D.L. Hughley e ao escritor Dave Sirius, que escreve para o programa Saturday Night Live.

Kim Kardashian pediu o divórcio há um ano, citando diferenças irreconciliáveis ​​com Kanye West. O casal tem quatro filhos com idades entre 2 e 8 anos. Após o divórcio, o rapper criticou o novo relacionamento da ex-mulher com Pete Davidson nas redes sociais e apelou publicamente para que ela voltasse para ele. No início do mês, um juiz de Los Angeles concedeu o pedido da socialite para voltar a ser legalmente solteira após quase oito anos de casamento com o artista.