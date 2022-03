Em família: jogos e artes especiais, para dar colo ao planeta e mimos ao pais

CINEMA

Monstrinha

16 a 27 de Março

A 21.ª edição do Monstra - Festival de Animação de Lisboa traz mais de 400 filmes, vindos de 46 países. Com vários traços a marcar o passo ao programa, alinhado entre projecções, exposições, masterclasses e conversas, há lugar reservado para a habitual Monstrinha, que dedica sessões aos mais novos e às famílias. É de foco apontado a estes que vão à tela títulos como Uma Pedra no Sapato, Uma Ponte para a Cidade, Debaixo das Nuvens, A Espectacular História de Bruna, A Sopa de Franzy, As Gaivotas, O Síndrome da Simpatia, Este Lugar ou Como Ultrapassei O Meu Medo dos Humanos. As sessões têm lugar ao fim-de-semana (e nos dias úteis, para escolas), em palcos como o Cinema São Jorge, o Museu Nacional de Etnologia, o Cinema City Alvalade, a Cinemateca ou o Centro Cultural de Carnide. O programa detalhado está disponível aqui.

MÚSICA

Madagáscar - Uma Aventura Musical

19 de Março

Adaptação ao palco, em forma de musical, do filme de animação dos estúdios Dreamworks em que quatro animais do zoo de Nova Iorque deixam involuntariamente a vida confortável da cidade e do cativeiro quando são “despachados” para África. Ali é que o leão Alex, o zebra Marty, o girafa Melman e a hipopótamo Gloria – acompanhados por um quarteto de pinguins prodigiosos – vão descobrir o verdadeiro significado da expressão “a vida, lá fora, é uma selva!”. Com produção da Yellow Star Company e encenação de Paulo Sousa Costa, a aventura é contada na Sala Tejo do Altice Arena, em Lisboa, sábado, às 11h, com bilhetes entre 16€ e 25€.

Bebéthoven

20 de Março

Um Primeiro Concerto inspirado em Beethoven, onde histórias sobre o compositor se harmonizam com a sua música, “com a leveza e o tom divertido adequado à idade dos ouvintes”, sublinha o Serviço Educativo da Casa da Música do Porto. A direcção artística é de António Miguel Teixeira; a interpretação é assegurada por Flávio Aldo, Joana Pereira, Duarte Cardoso e Joaquim Alves. Domingo, às 10h, 11h30 e 16h, com bilhetes a 10€ (criança + adulto).

TEATRO

Os Gatos

19 e 20 de Março

O Tigre Ronrom que dança bem e é esquisito, a Sarapintada que dá aulas de canto e solfejo a ratos, os especialistas nas artes do circo Matalote e Rapioca… Estes são alguns dos gatos em cena na peça construída por Teresa Gafeira, a partir dos poemas d’O Livro dos Gatos de T. S. Elliot. É levada a palco pela Companhia de Teatro de Almada, sábado às 16h e domingo às 11h, no Teatro Municipal Joaquim Benite. Os bilhetes custam entre 5€ e 10€.

FESTIVAL

Periferias - Festival Internacional de Artes Performativas

17 a 20 de Março

As Memórias da Cia Teatro da Recusa, a música do mundo de Karyna Gomes, Alfredo, O Coleccionador de Borboletas da S.A. Marionetas, A Visita do Teatro Invisível, a performance de Rogério Nuno Costa, Aleksei ou a Fé da companhia Ritual de Domingo, Madame Cledá da Telba Carantoña, Chiquinho da Fladu Fla & Companhia de Teatro de Sintra, os Bonecos de Santo Aleixo do Cendrev, uma feira do livro, uma exposição e um workshop. É com estas linhas que se cose a 11.ª edição do festival organizado pelo Chão de Oliva e dedicado à cultura lusófona e à descentralização das artes. Ocupa vários palcos sintrenses – como o Centro Cultural Olga Cadaval, a Sociedade Recreativa São João das Lampas, a Casa de Teatro de Sintra ou a Rua Pedonal na Estefânia –, com propostas de geografias diversas e para todas as idades. A entrada custa 5€/espectáculo (gratuita nas apresentações de rua); o programa completo pode ser consultado aqui.

FESTA

Bollywood Holi

20 de Março

Inspirado no festival hindu que comemora a transição do Inverno para a Primavera com uma explosão de cores, o Bollywood Holi propõe uma celebração de música e dança (com ioga pelo meio) para dar vida a uma colorida paleta humana. A sétima edição vem com novo cenário: este ano a festa passa do Martim Moniz para o Templo Radha Krishna da Comunidade Hindu de Portugal, em Lisboa. É lá que se concentram, entre as 11h30 e as 18h, costumes e tradições, bailarinas e DJ, comida e artesanato. O Holi propriamente dito tem início às 15h e está aberto a todos os que queiram participar – avisa a organização, “as tintas em pó são biodegradáveis e ecológicas e saem facilmente com água”. A entrada custa 5€ (gratuita para crianças até aos 12 anos, desde que acompanhadas por um adulto; e 10€ com aula de ioga incluída) e vem com um pacote de tinta de oferta.

OFICINA

O Que Sei Eu de Mim?

19 e 20 de Março

Dirigida a jovens dos 14 aos 18 anos, uma oficina de rap conduzida pela artista e activista Telma Tvon, que se propõe a dar resposta às questões que nos rodeiam por meio de poemas, versos e rimas. O encontro acontece na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Poesia (que se assinala a 21 de Março) e está marcado para sábado, das 15h às 17h, e domingo, das 11h às 13h e das 15h às 17h, com apresentação final ao público, às 19h. A entrada é gratuita, sujeita a inscrição aqui.

ACTIVIDADES

Semana do Ambiente no Dino Parque

21 a 27 de Março

O Dino Parque da Lourinhã dedica a semana ao ambiente. Com actividades centradas na educação para a consciência ecológica e preservação do planeta, a atenção está virada para árvores e florestas (dia 21), água (22), alterações climáticas (23), resíduos e reciclagem (24), mares e oceanos (25), e biodiversidade e sustentabilidade (26 e 27). É debaixo destes chapéus que crianças e adultos podem, por exemplo, plantar árvores, aprender sobre o plantio ou o processo que leva o peixe ao prato, participar em jogos sobre o ciclo da água, reciclar e assistir a demonstrações culinárias com base em produtos de origem local. O alinhamento pode ser consultado aqui.

Dominguinhos - Especial Dia do Pai

18 a 20 de Março

Para o fim-de-semana do Dia do Pai, o Mar Shopping de Matosinhos estende o tapete a pais e filhos que queiram participar em oficinas de bricolage, cozinha e moda. Das ferramentas ao avental, passando pela emblemática passagem de testemunho no que respeita aos nós de gravata, são vários os momentos (e memórias) a coleccionar, com entrada gratuita e direito a selfies. Sexta e domingo, das 15h às 20h; sábado, das 11h às 14h e das 15h às 20h.

PASSEIOS

Dia do Pai

19 e 20 de Março

Um dia em contacto com a Natureza. É esta a proposta da Turnauga - Turismo e Aventura, para celebrar o Dia do Pai. O passeio convida a uma caminhada de quatro quilómetros nos Passadiços do Paiva (Arouca), seguida de cinco quilómetros de rafting no rio que lhes beija os pés. A viagem custa 30€ (pai) e 40€ (filho); informações e reservas através dos contactos turnauga@turnauga.net e 967 092 027.