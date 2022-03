Alambique de Ouro cresce no Fundão: Water Spa vai ter jacuzzis suspensos e cabine de neve

O Hotel Alambique de Ouro no Fundão está a investir mais de nove milhões de euros na ampliação do empreendimento e num spa: inclui piscinas climatizadas, jacuzzis, e até uma cabine de neve.

“Estamos praticamente a falar de um novo hotel, que irá enriquecer muito os destinos Serra da Estrela e Serra da Gardunha e que vai ser, certamente, uma referência na área na área do lazer e bem-estar”, disse Alberto Carlos, proprietário do Alambique de Ouro, a propósito das obras que vão transformar o hotel.

Adoptando a designação Alambique Water Spa, a nova estrutura está a ser construída ao lado do edifício inicial e deverá abrir portas a partir de Outubro.

Com 2.500 metros quadrados, a nova estrutura terá piscinas climatizadas, jacuzzis suspensos e panorâmicos, zonas de lazer, grutas, saunas, banho turco, duches de contraste, duches sensoriais, salas de massagens, repouso e relaxamento, camas de água e jardins interiores.

“Teremos o máximo conforto, num ambiente em que as pessoas vão poder relaxar e esquecer as preocupações”, frisou Alberto Carlos, que está no ramo hoteleiro há vários anos.

Aproveitando a proximidade com a Serra da Estrela, o hotel também apostou na instalação de uma cabine de neve, que está a criar grande expectativa.

“Os nossos hóspedes passam a ter certeza de que vão encontrar neve e tudo com produtos naturais”, sublinhou o empresário.

Segundo especificou, a nova área também terá 42 suítes “premium” e uma zona de negócios, com salas de congressos e salas de trabalho equipadas com novas tecnologias e que visam dar resposta ao segmento empresarial.

A expectativa é que a “oferta diferenciadora” contribua para conquistar o mercado de inverno, tal como já acontece durante o verão, época em que este hotel, que conta com um “resort” regista uma procura global a rondar as 60 mil pessoas.

“A nossa perspectiva é que o inverno seja quase como o verão, ao nível da procura”, acrescentou, sublinhando que tal também contribuirá para impulsionar toda a economia regional.