Sonae compra 100% do trigo no mercado nacional

Numa altura de forte subida de preços e de receio de escassez de oferta, na sequência da guerra na Ucrânia, a Sonae está mais protegida, uma vez que 100% do trigo que processa é de origem nacional, revelou esta quinta-feira a empresa (dona do PÚBLICO).

Mas a mensagem de Cláudia Azevedo, presidente da comissão executiva (CEO), é de algum optimismo em relação ao abastecimento de produtos alimentares, considerando que não se assistirá a uma ruptura de produtos nos seus supermercados. “Se não comprarmos num lado, compraremos noutro”, garantiu a CEO do grupo de distribuição, lembrando que na altura do Natal foi preciso ir de barco buscar bacalhau, mas a sua oferta foi assegurada.

“Já a subida de preços é incontrolável”, também pelo “peso de 50% dos impostos”, adiantou a gestora, considerando que o Governo ou a União Europeia terão de fazer alguma coisa, nomeadamente ao nível das energias renováveis.

A produção do trigo é assegurada pelo Grupo de Produtores da Sonae e é um projecto que permitiu assegurar a reintrodução de trigo que praticamente tinha desaparecido, ao mesmo tempo que permitiu a recuperação de várias espécies de aves, em vias de desaparecer. “Foi um projecto que levou vários anos a implementar”, garantiu.

Relativamente à falta de outros produtos, a gestora lembra que, tal como aconteceu com as vacinas, a União Europeia pode fazer compras conjuntas, noutros mercados.

Cláudia Azevedo recusa-se a usar a palavra racionamento, referindo antes uma limitação do número de artigos, uma vez que, mesmo no caso do óleo de girassol, há quantidades do produto nos armazéns. “O que não racional é que as pessoas comprem 30 garrafas de girassol a cada ida ao supermercado e depois não haver para quem quer comprar uma ou duas”, explicou.