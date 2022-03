Operação Tecto falso: fisco desmantela rede de fraude na construção civil

Empresas de construção do distrito do Porto suspeitas de deduzir falsos serviços de cedência de mão-de-obra para conseguirem reembolsos de IVA.

A administração fiscal desmantelou uma rede de organizada no sector da construção civil no distrito do Porto que terá obtido vantagens fiscais em IVA de forma ilegítima superiores a 2,6 milhões de euros durante cinco anos.