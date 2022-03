Fisco lança aplicação de telemóvel para trabalhadores a recibos verdes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) lançou este mês uma nova aplicação para telemóveis que permite aos trabalhadores por conta própria ​gerir os dados fiscais da sua actividade profissional.

Os trabalhadores independentes, onde se inclui quem presta serviços a recibos verdes, poderão classificar as despesas profissionais através da aplicação, emitir facturas, anular documentos ou mesmo consultar informações estatísticas sobre a sua actividade.

A aplicação, chamada “ATGO - Gestão de Actividade”, permite acompanhar, através de gráfico, a evolução mensal dos rendimentos do trabalho ao longo do ano e comparar com o valor do ano anterior, mês a mês.

A página apresenta o valor total dos rendimentos obtidos até esse momento, quanto é que a pessoa já pagou de IVA (ou se está isenta) e quanto é que já entregou ao Estado em retenções de IRS (ou se está isenta). Segundo a apresentação inicial da app nas plataformas iOS e android, os contribuintes, ao consultarem os gráficos com as estatísticas sobre o valor dos rendimentos e das despesas afectas à actividade profissional, podem seleccionar um período temporal para visualizar a informação.

Quem tem mais do que um código de actividade (o chamado CAE) pode ver quanto é que já facturou em cada uma dessas áreas, porque é possível consultar o rendimento por CAE e ou código CIRS.

Também é possível ir percebendo quanto é que uma pessoa já catalogou como despesas afectas à actividade. Por enquanto ainda não é possível classificar as despesas, mas a aplicação indica que essa funcionalidade estará “brevemente disponível”.

À semelhança do que se faz no Portal das Finanças, a aplicação permite emitir facturas, facturas-recibos, recibos, e percorrer a lista dos que já foram emitidos, fazendo a pesquisa pelo Número de Identificação Fiscal (NIF) da pessoa ou da empresa adquirente, ou pelo número do documento. Também é possível ler o PDF da factura e, a partir daí, partilhar o documento, por exemplo, fazendo-o seguir em anexo ao e-mail associado à conta do telemóvel ou através de uma aplicação de mensagens como o WhatsApp.

A aplicação traz uma novidade em relação à emissão das facturas: será possível gravar dados sobre clientes regulares, para ter um modelo já pré-preenchido com algumas informações recorrentes, para facilitar a emissão das facturas, o que evita, por exemplo, estar sempre a preencher o nome, o NIF e a morada de um cliente habitual ou a alínea relativa ao IVA.

Os utilizadores também podem consultar quem são os principais clientes, porque a aplicação apresenta o “top 5” dos adquirentes.

A ATGO prevê que, em breve, seja possível consultar uma agenda e criar alertas. A partir da actual programação da aplicação, não é claro se vai ser possível definir avisos específicos para os prazos legais de declaração trimestral do IVA e de entrega do imposto ao Estado, uma das preocupações dos trabalhadores independentes.

Disponibilizada este mês, a ATGO tem vindo a ser aperfeiçoada em função da utilização inicial dos contribuintes que já a descarregaram.

Na caixa de comentários da aplicação no Google Play, a própria equipa da AT que está a implementar a app respondeu aos utilizadores que o fisco continua a fazer desenvolvimentos para “aperfeiçoar a usabilidade e disponibilizar novas funcionalidades”. No dia 11 de Março, por exemplo, sugeria a um utilizador que alertava para o facto de a app fechar inesperadamente: “Foi disponibilizada uma nova versão com diversas correcções. Sugerimos que actualize a app para a versão mais recente da store [loja], experimente e dê-nos o seu feedback.”