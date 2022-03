Conselho das Finanças Públicas: Contributo do PRR “poderá não ser já suficiente”

Embora antecipando ainda um regresso do PIB ao nível pré-pandemia durante este ano, com um crescimento de 4,8%, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) alerta para o enorme grau de incerteza trazido pela guerra, que torna “mais exigentes” os desafios para o novo governo e pode fazer com que o contributo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deixe de ser suficiente.

No relatório em que apresenta as novas perspectivas económicas e orçamentais para o período entre 2022 e 2026, a entidade encarregue de avaliar a evolução das finanças públicas portuguesas traça, para já, no seu cenário base, um panorama macroeconómico para Portugal apenas ligeiramente mais negativo do que aquele que estava previsto há seis meses. Para além da revisão em alta de 4,7% para 4,9% do crescimento em 2021, o CFP aponta agora para uma variação do PIB este ano de 4,8%, em vez dos 5,1% previstos em Setembro do ano passado. Para 2023, a expectativa de um crescimento desce de 2,9% para 2,8%.

As ligeiras revisões em baixa das projecções de crescimento são explicadas já pelo impacto que a guerra na Ucrânia promete ter na evolução dos preços da energia e outras matérias-primas e no próprio ritmo de crescimento da economia mundial, mas ainda assim, o CFP assinala que as novas previsões continuam a estar sujeitos a um nível muito elevado de incerteza. De tal modo que, para deixar claro que os riscos de ocorrência de um resultado pior são maiores, o CFP optou por apresentar previsões para um cenário alternativo mais adverso, em que “a magnitude do choque no preço dos bens energéticos e de outras matérias-primas é superior e mais persistente do que no cenário central”. Aqui, não só a taxa de inflação se situa em 5,6% este ano (em vez dos 3,9% do cenário central), como a economia apenas cresce 3,5% em 2022 e 2% nos anos seguintes.

É perante este cenário de incerteza que o CFP lança avisos ao futuro executivo. “Os desafios para a política económica – que caberá ao novo governo enfrentar - são agora ainda mais exigente”, diz a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral, alertando mesmo que “o contributo do PRR de que tanto se esperava até há pouco, como impulso extraordinário do investimento, poderá não ser já suficiente para fazer face aos desenvolvimentos recentes”.

“Num contexto de imediato fechamento das economias, de encurtamento das cadeias globais de valor, talvez da sua europeização, Portugal deve saber posicionar-se estrategicamente nas revoluções em curso, tecnológica e ambiental, apressadas pela pandemia e agora pela guerra. Essa necessidade colocar-se-á quer no caso da produção de serviços e bens, finais e intermédios, quer também, desde logo, no caso da produção e fornecimento de energia”, afirmam os responsáveis do CFP, assinalando que “a ambição deve ser fazer da nossa situação geográfica uma oportunidade e força de convergência com o centro da Europa, ao invés de uma fraqueza de eterna periferização”.

No que diz respeito à política orçamental, contudo, o apelo não é de um reforço do investimento, mas sim de “um esforço inteligente de redução do peso da dívida pública”, aproveitando “esta janela de oportunidade proporcionada por baixas taxas de juro” que “o país tem ainda”.

Défice de 3% em 2021

No cenário base, as previsões para os principais indicadores orçamentais, como o défice ou a dívida pública, até registam uma melhoria. Mas isso acontece sobretudo porque se regista uma alteração muito significativa do ponto de partida em 2021.

Em vez do défice de 4,2% que era esperado em Setembro para o ano passado, agora a expectativa é de um défice que fica exactamente na fronteira definida pelas regras europeias: 3%. Também a estimativa para a dívida pública de 2021 baixou de 128,7% do PIB em Setembro para 127,5% agora.

Estes números fazem com que as previsões para os seguintes, feitas sempre num cenário de políticas inalteradas (não considerando por isso a maior parte das medidas que venham a ser tomadas para combater a actual crise), saiam também beneficiadas. Para este ano, o CFP prevê agora um défice de 1,6% do PIB, em vez dos 2,4% antecipados em Setembro. No caso da dívida pública, a nova projecção é de 120,2% (122,5% em Setembro).

A mudança de expectativa em relação ao resultado orçamental de 2021, apontando para um défice de 3%, está em linha com aquilo que foi dito recentemente pelo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. O CFP explica que a mudança na previsão “é explicada por um crescimento estimado da receita, acima do antecipado pelo Ministério das Finanças, a representar mais do dobro do crescimento estimado para a despesa pública, que apesar de afectada, em maior dimensão, pelo impacto orçamental directo da crise pandémica, terá ficado, ainda assim, abaixo do previsto pelo Ministério das Finanças”.

O CFP assinala ainda que o apoio financeiro à TAP na óptica da contabilidade nacional deverá ser inferior aos 998 milhões de euros injectados pelo Estado, pelo facto de se poder vir a fazer “uma compensação àquela empresa pela perda resultante da anulação da dívida à TAP, SGPS, no passado”. Este impacto mais reduzido da TAP ainda está contudo sujeito a confirmação por parte do INE.