Sp. Braga empata no Mónaco e confirma presença nos “quartos” da Liga Europa

Missão cumprida. O Sporting de Braga confirmou a sua presença nos quartos-de-final da Liga Europa ao eliminar o Mónaco com uma vitória e um empate. Se, há uma semana, em sua casa, os minhotos já tinham conseguido uma preciosa vantagem de dois golos sem resposta, nesta quinta-feira carimbaram o seu passaporte para a fase seguinte da competição com uma igualdade a um golo.

Os bracarenses tinham a história a seu favor. Nunca desperdiçaram uma vantagem de dois golos obtida na primeira mão de uma eliminatória europeia. Mas o facto de terem conseguido sempre seguir em frente, não era garantia de que a história se repetiria.

No Mónaco, a ideia era defender bem e contra-atacar melhor. E foi isso mesmo que o Sp. Braga fez. Muito sólido junto à sua baliza e com os olhos postos na adversária, os “arsenalistas” pareceram ter sempre o jogo controlado e numa dessas “saídas” para o ataque Abel Ruiz, aos 20’, marcou o primeiro golo do jogo - num remate forte, de fora da área, que beneficiou ainda de um desvio da bola num adversário - e aniquilou, praticamente por completo, as esperanças do Mónaco de dar a volta ao resultado trazido de Portugal e à eliminatória.

Até ao final do jogo, o Sp. Braga foi controlando com relativa facilidade as tentativas monegascas de reduzir a desvantagem na eliminatória. E foi ainda capaz de colocar sempre “em sentido” a defesa adversária, ameaçando marcar o segundo golo em algumas ocasiões.

Em cima do minuto 90, o Mónaco conseguiu empatar. Na sequência de um pontapé de canto, Disasi subiu de cabeça e fez o empate. Mas já não havia tempo para mais.

No final, apuramento do Sp. Braga que segue para os quartos-de-final da Liga Europa (a última vez que os bracarenses tinham chegado a esta fase da prova foi na temporada 2015/16, quando foi orientado por Paulo Fonseca), e ficará à espera daquilo que o sorteio desta sexta-feira lhe reservará.