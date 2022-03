Gonçalo Inácio e Rafael Leão chamados para o play-off do Mundial 2022

O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, divulgou nesta quinta-feira, na Cidade do Futebol, os convocados para o play-off de acesso ao Mundial 2022. No lote de eleitos de Portugal, Gonçalo Inácio foi escolhido para substituir Rúben Dias, enquanto Rafael Leão, a atravessar um bom momento em Itália, será uma das opções para o ataque.

“Este é um momento para ganhar, para estarmos presentes no Campeonato do Mundo”, resumiu o seleccionador, encarando com optimismo o jogo com a Turquia, a 24 de Março, no Estádio do Dragão. Esse será o penúltimo obstáculo na caminhada rumo ao Qatar, a meia-final, sendo que no dia 29, caso Portugal vença, terá uma final para disputar (com Itália ou Macedónia do Norte).

A concentração está, por isso, 100% dirigida para a selecção turca, um desafio que Fernando Santos encara com pragmatismo. “Favoritismo? Vamos ter de mostrá-lo em campo. [A Turquia] é uma selecção bastante agressiva, que tende a partir o jogo, que tem a profundidade como objectivo. Conhecemos bem a Turquia, a sua qualidade individual e colectiva, mas também sabemos da nossa”, assinala. “Jogando em casa, Portugal é favorito. Temos de ter respeito, não podemos é ter medo”.

O habitual 4x3x3 da Turquia não obrigará, em teoria, a grandes afinações no habitual modelo de jogo português, mas Fernando Santos reconhece que, face à derrota diante da Sérvia, é preciso avançar com algumas correcções. “Há alguns acertos que têm que se fazer, temos de passar as ideias claras para que os jogadores as possam exprimir em campo. Não vale a pena falar em handicap, se temos muito ou pouco tempo, temos é de ganhar”.

Sem poder contar com Rúben Dias, central do Manchester City que é uma opção regular no eixo da defesa, o seleccionador chamou Gonçalo Inácio, do Sporting, justificando a escolha com a qualidade e o bom momento que o jogador atravessa. Um raciocínio extensível a Rafael Leão ou João Félix, que têm brilhado ao serviço do AC Milan e do Atlético Madrid.

Convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício

Defesas: Cédric, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Médios: Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otávio, Bernardo Silva

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leão