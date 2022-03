Quinta na TV: uma balada e um pecado à espera de Passageiros e Steve McQueen

CINEMA

Passageiros

AXN Movies, 21h10

A Avalon é uma nave espacial que transporta milhares de pessoas em hibernação. A sua viagem, que durará 120 anos, tem como destino o planeta-colónia Homestead II. Só que uma das câmaras abre-se acidentalmente 90 anos antes da chegada ao destino. O inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida... A não ser que mais alguém desperte. Nomeado para dois Óscares, Passageiros é um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e protagonismo entregue a Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

O Rochedo

Fox Movies, 21h15

A prisão de Alcatraz é uma fortaleza quase inexpugnável. Só um homem, John Patrick Mason (Sean Connery), conseguiu alguma vez escapar-lhe. Agora, a vida de milhões de pessoas depende dele: tem de conduzir até à ilha uma equipa de forças especiais, para travar um grupo de fuzileiros revoltados, na posse de perigosas armas químicas. Nicolas Cage e Ed Harris também participam no filme dirigido por Michael Bay.

Antologia do Pequeno Machado

RTP2, 22h

Depois de ter integrado o catálogo da HBO, chega à RTP2 a galardoada antologia que Steve McQueen (artista plástico e realizador do oscarizado 12 Anos Escravo) escreveu e dirigiu para a BBC. Originalmente intitulada Small Axe, é composta por cinco filmes que retratam a vivência da comunidade caribenha em Londres ao longo de três décadas: Mangrove, Lovers Rock, Vermelho, Branco e Azul, Alex Wheatle e Educação. Vão para o ar a partir de hoje, nos serões dos dias úteis.

Comer Orar Amar

AXN White, 22h20

Aos 30 anos, Liz Gilbert (Julia Roberts) tem tudo o que poderia desejar. Mas tudo se desmorona com uma crise que a arrasta para uma depressão. Resolve fazer uma pausa de um ano e pôr-se a viajar. Em Itália, vai conhecer o prazer da comida; na Índia, compreender o poder da meditação; e, na Indonésia, encontrar o equilíbrio e redescobrir o amor. Realizado por Ryan Murphy, o filme baseia-se no livro homónimo de Elizabeth Gilbert sobre a sua experiência pessoal, um êxito de vendas que se converteu numa espécie de roteiro de viagem para gente de todo o mundo.

O Pecado

TVCine Top, 00h55

Drama biográfico realizado pelo veterano cineasta russo Andrei Konchalovsky (que também co-assina o argumento com Elena Kiseleva), sobre o mestre renascentista Miguel Ângelo. O génio que pintou a Capela Sistina e esculpiu a Pietà é retratado nas suas tormentas e lutas interiores, muitas delas ancoradas na sua relação obsessiva com o trabalho. O filme é protagonizado pelo actor italiano Alberto Testone.

DOCUMENTÁRIO

Balada de Teerão

RTP2, 00h52

“Erfan é um jovem curdo, divertido e irónico, que deseja tornar-se cineasta. Canta, escreve poesia, e mora com os pais e o papagaio, mas não sabe nada de amor.” Assim é apresentado o guia desta “viagem tragicómica e poética” ao Irão, realizada por Javier Tolentino, da qual sobressaem os contrastes entre tradição e modernidade que se equilibram na cultura e no dia-a-dia das gentes.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Dificuldades em marcar consultas. Mais de um milhão de portugueses sem médico de família. Exames, diagnósticos e cirurgias adiados por causa da pandemia – muitos deles, de doentes oncológicos. Eis o foco de À espera de vez, uma reportagem de Sandra Salvado.

Grande Entrevista

RTP1, 1h37

O impacto económico da Guerra na Ucrânia e as medidas do Governo para o amortecer (como o já anunciado apoio a empresas) ocupam a entrevista feita ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, pelo jornalista Vítor Gonçalves.

DESPORTO

Futebol: Lyon x Porto

SIC, 19h55

Directo. O Porto desloca-se a casa do Lyon em busca da vitória necessária ao apuramento para os “quartos” da Liga Europa, depois de sido derrotado pelo clube francês no Estádio do Dragão, por uma bola, na primeira mão dos oitavos-de-final.