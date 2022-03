Jacques Rancière: “Um mundo é algo diferente de um planeta”

Filósofo e autor que, há décadas, investiga as relações entre a estética e a política, debruçando-se em particular sobre as artes do cinema e da literatura, Jacques Rancière tem conhecido, entre nós, uma recepção pública considerável. Não apenas em termos académicos, mas num campo mais vasto: aquele onde a filosofia, a estética, a arte e a cultura se cruzam. Muito desse facto se deve à tradução das suas principais obras, tarefa à qual se têm dedicado as editoras Orfeu Negro (Fábula Cinematográfica, 2001; O Espectador Emancipado, 2010; O Destino das Imagens, 2011; Os Intervalos do Cinema, 2012; Béla Tarr, 2018) e Ymago (As Margens da Ficção, 2017; Estética e Política. A Partilha do Sensível, 2020). Mas também à sua participação pública em conferências realizadas na Fundação Gulbenkian (2010), na Culturgest (2011) ou no Museu do Chiado (2014), a propósito do lançamento de As palavras da História — Ensaio de poética do saber (Edições unipop, 2014).