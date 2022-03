Número de crianças e jovens ucranianos matriculados nas escolas portuguesas triplica: são agora 300 alunos

O último balanço da tutela tinha sido feito na segunda-feira e dava conta de que, na última semana, uma centena de estudantes refugiados ucranianos estava já matriculada nas escolas portuguesas. Até ao momento saíram da Ucrânia cerca de 1,5 milhões de alunos com destino a outros países da União Europeia.

O número de estudantes refugiados da Ucrânia matriculados nas escolas portuguesas triplicou desde a semana passada e chega agora a 300 crianças e jovens em idade escolar. O balanço foi feito ao final da tarde desta quarta-feira pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em conferência de imprensa no Ministério da Educação. Apesar do aumento de matrículas, o ministro adiantou ainda que Portugal é o país da União Europeia (UE) que menos estudantes recebeu até ao momento.

O último balanço da tutela tinha sido feito na segunda-feira e dava conta de que, na última semana, uma centena de estudantes refugiados ucranianos estava já matriculada nas escolas portuguesas. “Sabemos que mais crianças já chegaram”, explicou Brandão Rodrigues acrescentando que “já triplicou o número de alunos da última semana”. Apesar disso, os estudantes e as respectivas famílias escolhem maioritariamente os países na fronteira com a Ucrânia e é, por isso, “compreensível” que o número dos que chegam a Portugal seja menor uma vez que “é o país mais distante da Ucrânia”.

O ministro, que falou aos jornalistas depois de participar, por videoconferência, na reunião de ministros da Educação da União Europeia, na qual também participou o titular da pasta ucraniano, lembrou ainda que “as escolas portuguesas têm uma grande experiência, uma grande tradição no recebimento de alunos migrantes, de alunos também refugiados e inclusivamente menores não acompanhados”.

Quanto à distribuição a nível nacional, as crianças e jovens têm chegado maioritariamente às zonas do país onde existem comunidades ucranianas, como é o caso de Lisboa, Setúbal, Faro, Leiria e também no Porto. “Estes são os distritos que estão a acolher mais gente e são também os distritos mais densamente povoados, mas sabemos bem que todo o país está a fazer um esforço para acolher refugiados ucranianos.”

Tiago Brandão Rodrigues adiantou que o número de estudantes refugiados ucranianos que saíram do país já vai nos 1,5 milhões. Mas seis milhões das crianças e jovens em idade escolar ainda estão lá.

No que toca à integração na comunidade escolar nacional, o ministro informou que ainda esta quarta-feira enviou um novo documento aos directores de escolas “que sistematiza tudo aquilo que já existia mas que serve, de certa forma, como um guião para que as escolas possam, uma vez mais, receber bem”.

Os alunos que nestas semanas chegam a Portugal têm um estatuto de protecção (o estatuto de estudante de emergência por razões humanitárias) que lhes permite ter acesso ao escalão A da acção social escolar. “Vão ter oportunidade de ter refeições gratuitas, ter acesso aos manuais escolares gratuitos, ao kit digital e a todos os benefícios que têm os outros alunos” com o mesmo escalão, elucidou.