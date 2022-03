Explosões em prédio na Amadora faz 12 feridos. Bombeiro em estado grave

Seis são bombeiros. Estão no local 36 operacionais apoiados por 15 veículos.

Uma fuga de gás provocou uma explosão num prédio de oito andares em Casal de São Brás, no concelho da Amadora, esta quarta-feira. Há 12 feridos confirmados (seis bombeiros e seis habitantes do prédio), atingidos pela explosão enquanto verificavam a fuga de gás no prédio. Há um bombeiro em estado grave.

“Os operacionais foram chamados ao teatro de operações para avaliar uma fuga de gás. A explosão apresentou alguma violência”, explica fonte da Protecção Civil no local.

Registaram-se “danos graves” à estrutura do prédio afectado, bem como outros danos em edifícios adjacentes. Todos estes blocos habitacionais foram evacuados pelas autoridades por questões de segurança.

De acordo com a informação recolhida pelo PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, estão no local 36 operacionais apoiados por 15 veículos.

Foram accionados meios dos bombeiros, INEM, Cruz Vermelha e Polícia de Segurança Pública.

O alerta para a explosão foi dado às 10h53.