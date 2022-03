Acidentes rodoviários tiveram custo de mais de 6 milhões de euros em 2019

Os acidentes de viação registados em Portugal no ano de 2019 tiveram um custo económico e social para o país estimado em 6422,9 milhões de euros, um valor que representa 3,03% da riqueza criada no país nesse ano, segundo um estudo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em conjunto com o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG).