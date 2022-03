Costa recupera proposta para a criação de uma capacidade orçamental permanente na UE

Modelo de mutualização que funcionou na resposta à pandemia deve ser repetido para lidar com os desafios provocados pela guerra na Ucrânia, defendeu o primeiro-ministro, no Parlamento Europeu em Bruxelas.

O primeiro-ministro, António Costa, entende que a União Europeia (UE) não precisa de inventar novas soluções para lidar com os problemas e desafios colocados pela guerra na Ucrânia, quando já existem modelos que funcionam com sucesso. É o caso do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, “a resposta coordenada, abrangente e ousada” dos 27 à pandemia, e que “em contraste com a anterior crise financeira, funcionou”, assinalou, numa conferência sobre as lições da resposta da UE à crise pandémica, esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Uma vez que os 27 já “quebraram a barreira intransponível da mobilização de financiamento comum” para responder a uma escala nunca vista a um choque económico simétrico, basta aproveitar o embalo dessa experiência para reagir à “escalada dos preços da energia, à ruptura em muitas cadeias de valor e à incerteza global” provocada pela invasão da Ucrânia e o prolongamento do conflito com a Rússia — que como têm repetido vários responsáveis europeus, terão consequências significativas e não negligenciáveis na economia.

O primeiro-ministro não se referiu explicitamente à ideia de constituição de um novo fundo de recuperação, semelhante ao “Próxima Geração UE”, lançada para o debate europeu antes da cimeira informal de Versalhes onde os chefes de Estado e governo da UE discutiram pela primeira vez a guerra na Ucrânia. Mas não desperdiçou a oportunidade para defender a sua ideia de um “instrumento conjunto e permanente de estabilização para resposta às crises”: Costa recuperou a proposta do Instrumento Orçamental para a Competitividade e Convergência (BICC, na sigla em inglês), e sugeriu que “o mecanismo de estabilização macroeconómica SURE deve merecer consolidação no arsenal de instrumentos de resposta a crises”.

“A actual crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia demonstra bem a importância de dispormos de instrumentos permanentes que nos permitam agir de forma tempestiva, e que funcionem como pilares de estabilidade e confiança em face de crises cuja natureza será necessariamente diversa”, observou António Costa. Por isso, acrescentou, “temos de reflectir se o modelo de financiamento dos Planos de Recuperação e Resiliência é uma experiência irrepetível, ou se deve servir para financiar de forma permanente objectivos comuns tais como aqueles que elencámos na declaração de Versalhes, ou seja, a redução das dependências estratégicas na energia, matérias-primas críticas, semicondutores, saúde, digital e agro-alimentar”.

O primeiro-ministro repetiu que “o investimento é a base para desenhar soluções conjuntas”, e que uma vez que existem objectivos e projectos de interesse comum, o seu financiamento deve ser repartido por todos os Estados-membros, através de uma “verdadeira mutualização do esforço” que implica novas receitas próprias do orçamento comunitário.

Com a UE a viver “um novo momento de absoluta excepção”, a emergir da crise pandémica, confrontada com a guerra na Ucrânia e com uma emergência climática, o primeiro-ministro considerou que a a aplicação dos mecanismos previstos no âmbito do Semestre Europeu não chega e que a resposta aos desafios passa pela flexibilização das regras da governação económica — “a desactivação da cláusula de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2023 deve ser reavaliada em face da incerteza”, insistiu.

Para o primeiro-ministro, o momento não é para “abrir debates confrontacionais” sobre a revisão das regras do PEC, para a “definição de novos limites quantitativos para o défice e a dívida por via de alterações dos tratados” — nesse debate, a posição de Portugal é que “a trajectória de redução dos défices e das dívidas tem que ser sustentável económica, social e politicamente e deve ser ajustada às circunstâncias”.

Para desbloquear o potencial de investimento público e privado, há alguns passos que são necessários, mas insuficientes. O primeiro-ministro apontou para a conclusão da união bancária e da união dos mercados de capitais, e ainda para a flexibilização das regras do auxílio de Estado — que geram muitas vezes resultados assimétricos devido às diferentes capacidades orçamentais nacionais. Como lembrou Costa, “na crise da covid, 40% do total das medidas foram utilizadas por um único Estado-membro”.

Outras soluções como a aplicação de regras de ouro que isentam a contabilização para o défice de certas despesas de investimento (para a transição verde ou para o reforço das capacidades de defesa, por exemplo) continuam a ser assimétricas e não reforçam a convergência, assinalou Costa.