Usar as paredes como arma: por todo o mundo, surge arte para apoiar a Ucrânia

Se uma imagem vale mais que mil palavras, estas obras gritam um sentimento colectivo de solidariedade e protesto. Nas ruas, em estátuas, edifícios ou telas, vários artistas espalhados pelo globo usam a criatividade para mostrar o seu apoio à Ucrânia.

Com trabalhos mais simples (como uma bandeira), em obras complexas (como murais) ou outras formas de intervenção no espaço público, as pessoas recorrem à arte para criticar a brutalidade da invasão russa, apelar ao fim da guerra e prestar homenagens às vítimas.

Texto editado por Amanda Ribeiro