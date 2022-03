Economia de guerra?

Os aumentos dos combustíveis e dos cereais, entre outros, alertam-nos para a necessidade do país estar mínima e atempadamente preparado para crises como a que o mundo está a viver e cujo desfecho se desconhece. Não se compreende a razão do Governo não avançar, desde já, para um racionamento da gasolina e do gasóleo, optando antes pelo aumento do seu custo.

Causa estranheza, ou talvez não, observar os milhares de veículos que circulam, mesmo nos fins-de-semana, como se o mundo não tivesse mudado desde 24 de Fevereiro. E nada vai ser com dantes, disso não restam quaisquer dúvidas. E se o conflito chegar à NATO, com uma guerra generalizada, o país tem reservas para quanto tempo e a que preço?

E as Forças Armadas, qual o seu real estado de prontidão, têm equipamento moderno e pessoal suficiente e devidamente treinado? Sem o Serviço Militar Obrigatório como pode o Estado português reunir, em tempo razoável, os efectivos mínimos para a defesa do território nacional? Estranha-se o silêncio do Presidente, ele que falava sobre tudo e todos e que era a vedeta diária das cadeias de televisão. Será que Marcelo não considera altamente perigosos os tempos que correm? Silêncio preocupante.

Manuel Alves, Lisboa

A chantagem nuclear

A partir do momento em que a Rússia entrou na Ucrânia, país livre e democrático, sem qualquer entrave por parte de forças militares de países externos democráticos, defensores da paz, da liberdade e dos direitos humanos, nenhum país estará a salvo. Bastará que o país invasor tenha armamento nuclear e ameace utilizá-lo. Os vários acordos e organizações internacionais de nada servem. A Ucrânia foi deixada sozinha a defender a sua liberdade e a sua soberania.

Terá sido o namorar dos EUA, da UE e da NATO com a Ucrânia, que terão levado a esta situação (provavelmente se não fosse isso teriam forjado outra justificação). Quando a coisa se complicou, pouco fizeram perante a chantagem do uso do arsenal nuclear. Choca ouvir que os países da UE deverão investir, reforçando as suas Forças Armadas, para que tenham um poder de resposta maior. Que resposta, quando e em que contexto? O que se deveria garantir era tudo fazer para destruir todas as armas nucleares existentes no mundo, pois não o fazendo toda a humanidade estará sempre condicionada por esse colete de forças, pairando o perigo e o medo permanentemente sobre a sua cabeça.

Procuramos um futuro com uma liberdade plena ou com uma liberdade para sempre condicionada?

Jorge Loureiro, Anadia

​No jobs for the boys

A guerra na Ucrânia, com as terríveis consequências nesse devastado país e as crises humanitária, económica e moral que já se sentem em toda a Europa, vêm tornar mais evidente, e premente, a escolha acertada do próximo governo. Mais do nunca é para todos óbvio que na defesa não poderemos ter um militante cuja experiência se resume à vida partidária, sem conhecimento dos complexos conflitos geopolíticos e estratégicos actuais.

Outros desafios como as alterações climáticas, a escassez de recursos, educação e a inflação exigem uma visão do futuro e reformas estruturais, há muito identificadas, e para as quais tem faltado vontade e competência para as implementar. Não é tempo de jobs for the boys and girls, mas sim para um governo de pessoas competentes, conhecedoras e honestas, venham dos partidos ou da sociedade civil.

Isabel Ribeiro, Lisboa

Elogio a Frei Bento Domingues O.P.

Tão só para registar o meu completo agrado pela permanência (e também poderia dizer pertinência) dos artigos de Frei Bento Domingues no PÚBLICO. Mesmo para pessoas que não são religiosas, como eu, as reflexões que faz connosco, seus leitores, trazem sempre aquela que nos parece a palavra certa. E no último domingo, mostrou-nos particularmente a unidade dos homens, num texto certamente iluminado pelo Espírito. Muito obrigado.

Fernando Maia, Almada

Última página

Sou leitor diário do PÚBLICO desde o primeiro dia. Desde o Vicente Jorge Silva, passando pelo José Manuel Fernandes até hoje. Sempre admirei os articulistas, mesmo aqueles com que não concordo e estão nos antípodas da minha ideologia. Saiu o Rui Tavares, com quem discordo em quase tudo, mas respeito a sua escrita e o seu pensamento bem escrito. Agora a Carmo Afonso veio substitui-lo. A senhora representa, e escreve-o, o pior que a democracia tem para nos dar. Uma visão distorcida da realidade em que vive. Faz parte daquela esquerda chique a viver numa bolha urbana, com a boca cheia de clichés e a carteira recheada pela burguesia.

António Maria Correia Lamas , Montijo