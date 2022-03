Trabalhadores da Porto Ambiente exigem ter os mesmos direitos dos funcionários da autarquia

Os trabalhadores da Empresa Municipal de Ambiente do Porto (EMAP) em regime de cedência de interesse público (que pertencem à autarquia e que se encontram a exercer funções na EMAP) reivindicam para si, em abaixo-assinado, os mesmos direitos dos quais os funcionários da câmara municipal do Porto beneficiam. Na lista de prioridades do grupo que trabalha na EMAP está o pagamento aos trabalhadores do suplemento de penosidade e insalubridade (SPI), promulgado pelo Presidente da República em Novembro de 2021, que dizem ter-lhes sido negado. Mas a autarquia diz que este suplemento não é aplicável a quem trabalha numa empresa municipal.

Ao PÚBLICO, a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) do Porto, Ana Moreira, diz que nesta quarta-feira, ao início da tarde, cerca de 70 trabalhadores da EMAP concentraram-se nos Paços do Concelho para reivindicar os seus direitos. Para que melhor se perceba quais são as reivindicações dos funcionários, a coordenadora do STAL remete para a resolução subscrita pelos funcionários da empresa municipal.

“A Câmara Municipal do Porto não pode ter dois pesos e duas medidas, não pode promover a discriminação entre trabalhadores, consoante exerçam a sua actividade na autarquia ou na empresa municipal, recusando aplicar o D.L. nº 93/2021 aos trabalhadores da EMAP”, lê-se no documento, que destaca o decreto de lei que consagra a atribuição de um suplemento de penosidade e insalubridade.

“O Município do Porto, enquanto entidade detentora da EMAP, nega aos trabalhadores que estão cedidos na empresa qualquer possibilidade de atribuição do SPI, apesar de ter aplicado aos trabalhadores que estão integrados na autarquia”, acrescenta o mesmo documento, que salienta a alegada dualidade de critérios na aplicação do suplemento.

O STAL pede que o reconhecimento do “desgaste físico e psicológico” a que os trabalhadores estão sujeitos seja o mesmo em comparação com os funcionários que têm vínculo directo com a câmara. A autarquia, ao não fazê-lo, está, de acordo com o sindicato, a negar “o estatuto de trabalhador do serviço público”.

Os trabalhadores da EMAP consideram-se parte do “conjunto alargado” de operacionais que “assegura todos os dias um conjunto de serviços e funções essenciais à população” e lembram o período de combate e contenção à pandemia - uma altura em que “todos os dias” se expuseram a “factores de risco elevado”. Por isso, pedem que não sejam esquecidos e reclamam o “devido reconhecimento e recompensação pelo exercício permanente de tarefas essenciais em condições de penosidade e insalubridade, com riscos sérios para a sua saúde”.

Além de reclamarem o direito ao SPI, os trabalhadores da EMAP acrescentaram à lista de reivindicações outras necessidades que querem ver cumpridas: “aumento dos salários, para fazer face ao aumento generalizado dos bens de primeira necessidade e à reposição do poder de compra perdido na última década”; “abertura de um processo negocial para um Acordo de Empresa que, entre outras matérias, estabeleça um regime de carreiras”; “estabilidade no emprego, assegurando que a um posto de trabalho permanente corresponde um vínculo efectivo, pondo fim ao trabalho precário”; e “a melhoria e o pleno respeito pelas normas de segurança e saúde no trabalho”.

A coordenadora do STAL adianta que o abaixo-assinado já foi entregue na autarquia. Até verem reconhecidos os seus direitos, lê-se no documento, os trabalhadores da EMAP prosseguirão “a luta” até chegar uma “resposta positiva” às reivindicações.

De acordo com a autarquia, dificilmente será esse o desfecho para as exigências dos funcionários. “As disposições legais relativas à atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade não são aplicáveis à EMAP, dado que a empresa se rege em termos laborais pela legislação do sector privado, e nem nos casos dos trabalhadores com vínculo de emprego público pode ter aplicabilidade, uma vez que a cedência de interesse público determina a suspensão do vínculo de origem”, diz a câmara em resposta ao PÚBLICO. E, acrescenta ter, “mesmo antes da lei o prever”, criado um subsídio de risco e insalubridade para os trabalhadores “responsáveis pela lavagem de equipamentos enterrados”, ao mesmo tempo que a EMAP garantiu aos seus trabalhadores “uma política de incentivos que visa a sua maior protecção, produtividade e motivação”.