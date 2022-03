Calha colocada nos azulejos de São Bento gera polémica. IP pondera mudá-la de sítio

Equipamento serve para proteger património, medindo impacto das obras do metro, mas tem “impacto estético” no painel de azulejos

Por causa do possível impacto das obras da nova linha de metro, a Infra-estruturas (IP) de Portugal instalou um tensiómetro no painel de azulejos da Estação de São Bento, medindo dessa forma a tensão à qual os azulejos estão sujeitos e precavendo a sua destruição. A medida de protecção, no entanto, não foi bem recebida e tem gerado protestos nas redes sociais. A IP admite que solução não é a ideal – e está a estudar uma alternativa.

“Está a ser avaliada a possibilidade de deslocalização deste sistema de forma a minimizar o impacto estético nos painéis, salvaguardado a qualidade dos dados recolhidos”, disse ao PÚBLICO a IP, acrescentando que, também para medir o impacto das obras, a Igreja dos Congregados e a Torre dos Clérigos, instalaram um sistema semelhante.

As calhas metalizadas foram colocadas por cima das portas, nas paredes laterais do átrio de entrada da estação, e têm um “carácter provisório”, até as obras de extensão da linha metropolitana estarem concluídas, provavelmente até 2024.

A reparação do tecto e cobertura do átrio principal da estação de São Bento foi concluída na passada semana. Por se tratar de um imóvel classificado como de interesse público, os trabalhos desta empreitada, que teve um investimento de 402 mil euros, foram acompanhados pela Direcção Regional de Cultura do Norte.