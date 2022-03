Assembleia Municipal de Lisboa aprova recomendação sobre criação de um selo sobre assédio nos espaços nocturnos

A recomendação do BE propõe formação para os profissionais da noite, protocolos de denúncia nos espaços nocturnos e um plano de combate da câmara à violência e ao assédio sexual na noite. Apesar de ter sido aprovada, a recomendação levou as forças de direita a perguntar pelos homens e a questionar as competências da câmara em espaços privados.