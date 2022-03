Nos bastidores do Portugal Fashion não há só roupa. Na beleza, a tendência é a individualidade

Falta menos de uma hora para as primeiras modelos cruzarem a passerelle e começar oficialmente a 50.ª edição do Portugal Fashion. Nos bastidores da semana de moda do Porto reina a calmaria, típica do primeiro dia dedicado ao Bloom, a plataforma destinada aos jovens criadores. Jovens são também os modelos que se distribuem pela sala de maquilhagem e cabelos à espera da sua vez — uma etapa essencial para o sucesso de um desfile. Esta estação, os responsáveis Paulo Almeida e José Carlos Taipa só têm uma tendência a apontar: a individualidade.