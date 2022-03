Como falar com os adolescentes sobre nudes e segurança online

Durante meses ou até anos de ensino à distância, os adolescentes recorreram à tecnologia para manter as suas vidas sociais a funcionar. E se os pais sabem disso, também podem desconfiar que a usaram para explorar a sua sexualidade. De acordo com a organização de defesa da família Common Sense Media, mais do que nunca, durante a pandemia, os adolescentes fizeram sexo ou enviaram imagens, vídeos ou mensagens sexualmente explícitas electronicamente. Agora, os adolescentes estão de regresso ao ensino presencial e enfrentam os riscos e as recompensas de uma vida romântica vivida online.