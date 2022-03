Novo SUV Renault Austral chega no fim do Verão

Um degrau acima do Captur, o Austral chega em Setembro com a missão de conquistar para a Renault um lugar ao sol entre os SUV do segmento C, onde dão cartas propostas como Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai e Peugeot 3008 (e no qual o Kadjar nunca se conseguiu afirmar).

Com corpo da moda e dimensões que poderão responder às necessidades de uma família, o Austral assenta na plataforma CMF-C, a mesma que serve de base ao novo Qashqai. Com 4,51 metros de comprimento, 1,83 de largura e 1,62 de altura, o automóvel apresenta-se de linhas esculpidas e musculadas, que combina com rodas de grandes dimensões e protecções da carroçaria, a indicar que pode ir mais longe do que o asfalto.

Por dentro, o que mais se destaca é o trabalho ao nível da instrumentação e sistema de infoentretenimento, mas não se sai mal nas cotas de habitabilidade, tirando proveito do facto de ser possível deslizar a fila de bancos traseira, apresentando um volume de bagageira que, dependendo da posição da segunda fila de bancos, varia entre os 430 e os 500 litros.

Sob o capot, haverá apenas propostas a gasolina, como duas mild-hybrid: 1.3 turbo com uma bateria de 12V, nas declinações de 140, com caixa manual de seis, e de 160cv, acoplada a uma transmissão CVT, e outra a conjugar o bloco tricilíndrico sobrealimentado de 1.2 litros com uma bateria de 48V, para conter consumos e emissões.

Noutro degrau de electrificação, o E-Tech Hybrid associa o mesmo motor 1.2 de 130cv a dois motores eléctricos, alimentados por uma bateria de iões de lítio de 1,7 kWh. Esta mecânica estará disponível com dois patamares de potência: 160 e 200cv. De fora ficam, para já, propostas híbridas plug-in ou 100% eléctricas. Também o gasóleo não tem lugar entre a gama Austral.