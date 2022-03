Cockburn’s abre portas a quem quiser visitar as “maiores caves de vinho do Porto”

Em Vila Nova de Gaia, as Caves Cockburn’s voltam a abrir as portas da casa para dar a conhecer (e provar) a sua história. Na carta estão visitas guiadas, provas, piqueniques no pátio e a oportunidade de saber mais sobre a arte da tanoaria, com quem sabe da matéria.

Com mais de 200 anos de história, estas são “as maiores caves de vinho do Porto” da região, asseguram. Estiveram fechadas um par de anos, por conta da pandemia, e voltam agora a receber visitas presenciais, todos os dias, entre as 9h30 e as 18h.

São vários os eixos abordados nestas visitas guiadas à “arte de fazer diferente” e tanto passam pelos registos que estão na génese da marca – onde se encontra a referência ao mentor e “cowboy do Douro” John Henry Smithes –, como pelas curiosidades sobre a família que a detém (os Symington), sem esquecer as “particularidades sobre o terroir do Douro”, os sete mestres tanoeiros que põem a sua arte ao serviço de “uma das últimas tanoarias em actividade das caves de vinho do Porto”, ou o armazém onde repousam milhares de pipas – com contas feitas a “6.518 pipas de vinho do Porto em estágio” a que se juntam “o equivalente a 10.056 pipas em balseiros, que permitem manter o tradicional envelhecimento em cascaria de carvalho avinhada“, salientam.

Foto Prova Premium 3 Portos 3 Chocolates FILIPE BRAGA

Feitas as apresentações do acervo, seguem-se as provas no Centro de Enoturismo, que harmonizam a prata da casa com chocolates ou queijos, de acordo com as preferências do freguês e com preços a partir de 15€, com visita incluída. Três Portos Três Chocolates, que acompanha com bombons diferentes a degustação de um Cockburn’s Fine White, um Tawny 10 anos e um Vintage Quinta dos Canais (23€); e a selecção de queijos certificados e três vinhos vintage, que harmoniza “o Cockburn’s Quinta dos Canais Vintage com queijo de ovelha Nisa DOP, o Cockburn’s Vintage 2007 com queijo de vaca S. Jorge DOP e, ainda, o Cockburn’s Vintage 2011 com queijo de cabra Beiralacte” (50€), são duas das propostas em cima da mesa.

As provas podem também vir numa cestinha de piquenique, para degustar no pátio “solarengo”, com um menu de produtos regionais à medida do momento (onde entram pão, presunto, queijo, azeitonas, fruta e chocolate, entre outros petiscos, mas também há lugar a opções vegetarianas), e com valores entre os 12€ e os 20€/pessoa.

Assumindo-se como um programa para toda a família, visitas e provas estão também disponíveis para os mais novos, com guiões e bebidas adaptados ao palato dos petizes.

É aconselhada a marcação, no site respectivo ou através dos contactos cockburnslodge@cockburns.com ou 913 007 950.