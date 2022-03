Nuno Campos é o novo treinador do Tondela

Pako Ayestarán já não é treinador do Tondela. O técnico espanhol rescindiu o contrato que o ligava ao clube e o substituto já foi anunciado: Nuno Campos foi o escolhido para levar os beirões até ao final da temporada.

Com 21 pontos somados, apenas um acima da linha de água, o Tondela ocupa nesta altura a antepenúltima posição da I Liga. Com um percurso muito mais acidentado do que na época passada, Pako Ayestarán não resistiu à recente goleada sofrida no Estádio do Dragão (4-0) e abandonou o projecto.

"Chegado há cerca de época e meia, num total de 68 jogos oficiais pelo nosso clube, Pako Ayestarán fica na história do Tondela após a tranquila manutenção na temporada transacta e, esta época, pela inédita qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal”, anunciaram os beirões.

A Taça de Portugal que, de resto, continua a ser um objectivo palpável, ou não tivesse o Tondela vencido o Mafra, na primeira mão da eliminatória, por confortáveis 3-0. A segunda mão disputar-se-á no dia 19 de Abril, em Mafra.

Fechado este capítulo, o Tondela apressou-se a apresentar o novo técnico, que até já dirigiu a sessão de trabalho desta quarta-feira. Nuno Campos assinou contrato até final da temporada, sendo que nesta temporada o técnico de 46 anos já tinha orientado o Santa Clara em nove partidas (com três vitórias).