Basquetebol: Sporting falha meias-finais da Taça da Europa

“Leões” voltaram a perder com o Bahcesehir, desta vez na Turquia, por 66-54.

O Sporting falhou nesta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça da Europa de basquetebol, ao perder por 66-54 com os turcos do Bahcesehir, em encontro da segunda mão dos quartos-de-final, em Istambul.

Depois da derrota no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, por 73-70, os “leões” precisavam de ganhar na Turquia, mas não o conseguiram, num embate em que ao intervalo até venciam por 39-28.

#BasquetebolSCP | ?? FINAL DO JOGO:



Os Leões lutaram até ao fim, mas não conseguiram vencer e foram eliminados da #FIBAEuropeCup.#BKSKSCP pic.twitter.com/ikyWiSZrrj — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) March 16, 2022

Nas meias-finais, marcadas para 30 de Março e 6 de Abril, o Bahcesehir vai medir forças com os alemães do Crailsheim Merlins ou os neerlandeses do Leiden.