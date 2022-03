Quarta na TV: mulheres de força entre rituais e tesouros da arqueologia

CINEMA

A Balada de Adam Henry

AXN Movies, 15h43

Richard Eyre dirige esta adaptação do livro de Ian McEwan, em que Emma Thompson encarna uma juíza que tem em mãos o caso de um adolescente com leucemia que, por motivos religiosos, se recusa a receber uma transfusão – isto ao mesmo tempo que enfrenta o desmoronar do seu próprio casamento.

Golpada Americana

Hollywood, 21h30

Ganhou três Globos de Ouro, outros tantos BAFTA e esteve nomeado para dez Óscares, entre muitas outras distinções. Com realização de David O. Russell, que escreve o argumento em parceria com Eric Warren Singer, é uma comédia negra que reinventa a verdadeira história de Melvin Weinberg, um vigarista sedutor que ficou célebre nos EUA, nos anos 1970. Amy Adams, Jennifer Lawrence, Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner e Robert DeNiro integram o elenco.

I Am Woman: A Voz da Mudança

TVCine Top, 23h15

Filme biográfico escrito por Emma Jensen e realizado por Unjoo Moon, com Tilda Cobham-Hervey na pele de um ícone feminista: Helen Maxine Reddy. Nascida em 1941, em Melbourne (Austrália), numa família de artistas, desde tenra idade se habituou aos palcos. Aos 19 anos, ganha um concurso de talentos cujo prémio é uma viagem para Nova Iorque, para gravar um álbum na Mercury Records. Cheia de sonhos, parte com Traci, a filha de três anos. Mas, ao chegar ao seu destino, percebe que a editora não está disposta a investir em carreiras de mulheres. Inconformada, mas com uma esperança inabalável, resolve ficar nos EUA e encontrar sozinha o caminho do sucesso.

SÉRIE

Miss Scarlet, Detective Privada

Fox Crime, 22h

Estreia. Da Londres vitoriana chega uma nova detective privada: Eliza Scarlet (Kate Phillips). Decidida a dar continuação ao negócio do pai – ao invés de procurar a segurança financeira num bom casamento –, assume esse lugar num ramo dominado por homens que menosprezam as capacidades dela. Um deles, o inspector (e amigo de infância) William “The Duke” Wellington (Stuart Martin), acabará por se tornar uma espécie de aliado – ou até algo mais.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h49

Directo. Depois de se ter debruçado sobre a Guerra na Ucrânia, o programa foca-se nas suas consequências para o resto do mundo, agravadas pela crise já instalada por causa da pandemia. Num momento em que se sente a subida dos preços na energia e nos cereais, e em que o Fundo Monetário Internacional traça um cenário sombrio para a economia mundial, Carlos Daniel convida um painel de convidados a tentar responder a esta questão: “Como pode o mundo ocidental defender-se dos estilhaços económicos da guerra?”

DOCUMENTÁRIOS

Mundos Perdidos e Tesouros Escondidos

História, 22h15

A historiadora britânica Janina Ramirez conduz esta série documental dedicada a achados arqueológicos revolucionários. Fica em antena às quartas-feiras, com episódio duplo, até dia 30. Os de hoje referem-se a duas explorações feitas em vésperas da II Guerra Mundial. De uma, resultou o “homem-leão”, uma escultura pré-histórica feita em marfim de mamute, numa caverna da Alemanha; de outra, o chamado “tesouro de Sutton Hoo”, uma necrópole dos séculos VI e VII, desenterrada por iniciativa de uma viúva abastada – e entusiasta por arqueologia – que decidiu escavar o seu terreno em Suffolk, Inglaterra. Os próximos capítulos são preenchidos pelas monumentais cabeças Olmec, a descoberta dos Minóicos, um navio viking e aquela que muitos consideram ter sido a primeira cidade do mundo.

Máscara e Aldeias

RTP2, 23h33

Philippe Roussilhe realiza esta viagem por aldeias de França, Bulgária, Lituânia, Itália, Portugal e outros países da Europa ao encontro de rituais protagonizados por “demónios, ao mesmo tempo toscos e travessos, que trazem consigo o caos, a desordem, mas também a festividade e os seus excessos” e “arrastam as populações para mascaradas desenfreadas”, anuncia o trailer. O documentário procura desmascarar as suas raízes, radicadas em tradições pagãs que estão simbolicamente relacionadas com a fertilidade, a renovação, o advento da Primavera e a protecção contra espíritos malignos.

Phoenix Rising

HBO Max, streaming

A actriz Evan Rachel Wood alega há anos que o músico Brian Warner, mais conhecido como Marilyn Manson, a seduziu quando tinha apenas 18 anos e manteve com ela uma relação amorosa violenta, em que diz ter sido violada e vítima de violência doméstica. Anos depois de ter terminado a relação, começou a trabalhar para mudar a lei na Califórnia sobre os prazos de prescrição do crime de violência doméstica. A realizadora Amy Berg dirige dois episódios em que entrelaça as duas histórias, com a total participação de Wood. Manson nega os crimes de que é acusado por Wood e por outras mulheres.