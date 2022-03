Que poeiras são estas do Sara e como chegaram aqui?

Tal como aconteceu no dia anterior, o céu de quarta-feira amanheceu com uma cor diferente em Portugal continental. Se é possível alimentar algum espanto porque uma pequena porção do deserto do Sara chegou até nós, através das suas poeiras, não se pode deixar de ter cuidado com as pequenas partículas que permeiam a atmosfera. Respondemos aqui a algumas questões sobre este fenómeno que assola a Península Ibérica e está a chegar a outros países europeus.