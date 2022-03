Área de Leitor do PÚBLICO candidata a melhor projecto de retenção de assinantes

A Área de Leitor do PÚBLICO quer tornar a leitura do jornal online mais agradável e personalizada para cada pessoa. Criada em 2021, é agora candidata a melhor projecto de retenção de assinantes dos prémios INMA.

O PÚBLICO apresentou a Área de Leitor, lançada em 2021, à categoria de melhor projecto de retenção de assinantes dos prémios INMA (International News Media Association).

A área de cliente é acessível a todos: leitores registados no site, assinantes ou antigos assinantes do PÚBLICO. Uma das vantagens da criação deste espaço digital é permitir a cada utilizador resolver problemas que antes só tinham resposta através do apoio ao cliente.

Além disso, quer tornar a leitura do jornal online mais agradável, personalizada, e tornar transparente a relação contratual com o PÚBLICO. Também permite ao leitor gerir pagamentos a qualquer momento, renovar a assinatura ou cancelá-la, sem obstáculos.

É a soma destas características que pode fazer da página um dos melhores projectos de retenção de assinantes seleccionados pelo INMA.