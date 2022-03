Tribunal europeu condena Estado a pagar 26 mil euros a pai de jovem desaparecida em 2006

Uma investigação que não foi nem exaustiva, nem minuciosa de forma atempada; um atraso das autoridades de investigação que comprometeu a obtenção de meios de prova que iriam permitir perceber as circunstâncias em que Rita Slof Monteiro, então com 18 anos, desapareceu sem deixar rasto em 2006.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acaba de condenar o Estado português a pagar 26 mil euros de indemnização ao pai de Rita Slof Monteiro por danos morais e 17 mil euros pelos custos com o processo judicial. Na decisão, os juízes escrevem que a investigação do Estado não respondeu às exigências de celeridade e eficácia que deveria ter tido no caso desta jovem que foi vista pela última vez num autocarro junto ao mercado de Matosinhos a 17 de Fevereiro de 2006, antes de uma visita de estudo ao Museu de Serralves a que nunca foi. Aluna do secundário, Rita Monteiro tinha esquizofrenia e precisava de tomar medicação; os pais alertaram as autoridades para esta necessidade especial, mas a resposta esbarrou em inacções que valeram agora a condenação do Estado.

“Parece óbvio que a investigação destinada a apurar as circunstâncias do desaparecimento de Rita foi exaustiva e meticulosa apenas a partir de 2009”, escrevem. Por isso, consideram, “a investigação empreendida pelas autoridades para determinar as circunstâncias do desaparecimento de Rita não atendeu aos requisitos de celeridade e eficácia implícitos no artigo 2.º no seu aspecto processual”.

Segundo o acórdão, a família sinalizou o desaparecimento às autoridades no próprio dia, pelas 11h41; ia tentando ligar e enviar mensagens por SMS mas sem resposta; no dia seguinte o pai foi alertar a polícia para o facto de a bateria do telemóvel da filha ainda estar a funcionar, pedindo para localizá-la o mais rápido possível, mas a Polícia Judiciária do Porto disse que precisava de uma autorização judicial e que a essa hora, um sábado pelas 14h30, o tribunal já estava fechado. Às 16h desse sábado o telemóvel de Rita deixou de responder.

De Rita o pai e a mãe nunca mais souberam. O processo-crime foi arquivado em 2009 sem que o Estado tenha apurado as razões do desaparecimento. Mas a família considerou que, apesar de todos os alertas feitos às autoridades logo a seguir ao desaparecimento, não foram tomadas as diligências necessárias e em 2009 interpôs um processo administrativo contra o Estado. Em 2016 o tribunal de última instância absolveu as autoridades. A família não desistiu e nessa altura recorreu ao TEDH. Oito anos depois, a decisão acaba de ser publicada.

“É um resultado muito significativo porque vem reconhecer que ao Estado não basta fazer tarde um simulacro de investigação”, comenta o advogado da família Pedro Alhinho. “Uma investigação de desaparecimento de pessoas que sofrem de problemas mentais tem que ser célere e efectiva. O Estado não esteve atento à condição de saúde da pessoa desaparecida e que carecia de especial protecção.”

O TEDH explica que a 24 e 25 de Fevereiro de 2006, a PJ recebeu os dados de localização do telemóvel do dia do desaparecimento de Rita e do dia seguinte e que o operador lhes forneceu detalhes sobre as antenas mas que a “PJ não iniciou quaisquer diligências de investigação para o seguimento da mesma”, refere. “Com efeito, resulta dos autos que a PJ não procurou realmente entendê-los e explorá-los mais seriamente até Maio de 2009.” Em Fevereiro de 2009 a RTP passou uma reportagem sobre este caso onde relata a angústia da família à procura da filha.

“O Tribunal observa que só quatro anos após o desaparecimento de Rita, na sequência de esclarecimentos que tinham sido apresentados à PJ por um agente da operadora telefónica, foi possível compreender que o telemóvel tinha activado pela última vez uma antena em Paiço e que não se moveu depois disso.” O TEDH critica o facto de só então terem sido tomadas medidas concretas a este respeito, “nomeadamente para determinar as condições no mar” e verificar se havia um poço naquela área na qual a jovem poderia ter caído. Critica ainda o facto de o ambiente social e familiar não ter sido realmente examinado senão a partir de 2009. “A família só foi formalmente ouvida em Abril e Maio de 2009, ou seja, mais de três anos após o desaparecimento da jovem.” As autoridades, segundo o tribunal, também “não ordenaram um exame forense que lhes permitisse extrair informações do computador” de Rita. A permissão para examinar o e-mail só foi solicitada em 30 de Dezembro de 2009 e o quarto só foi revistado em 5 de Maio de 2009.

Numa entrevista a um canal holandês um ano depois, a mãe de Rita, holandesa, dizia que desde o dia que desapareceu não se registou nem uma chamada telefónica, nem qualquer levantamento bancário. À RTP o pai confessava que tinha chegado a percorrer casas de prostituição à procura da filha, tendo até contratado um detective particular.