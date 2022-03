CDS: Mattos Chaves quer líder escolhido em eleição direta por todos os militantes

Na moção “O Futuro para o CDS-Partido Popular”, o dirigente centrista defende o regresso à eleição directa do presidente do CDS-PP, “pelo universo de todos os militantes, abrindo assim o partido à sociedade e à participação mais activa de todos os militantes de base”.

O candidato à presidência do CDS-PP Miguel Mattos Chaves defende, na sua moção de estratégia global, que o líder seja eleito de forma directa por todos os militantes e os candidatos a deputados escolhidos em primárias.

Estas propostas constam da moção de estratégia global (de cinco páginas) que o também vogal da Comissão Política Nacional vai levar a votos no 29.º Congresso do CDS-PP, agendado para 02 e 03 de Abril, em Guimarães (distrito de Braga).

O CDS-PP já teve este método, mas aprovou em 2011 o regresso aos congressos electivos.

Quanto à escolha dos candidatos a deputados nas eleições legislativas, o primeiro subscritor da moção propõe “eleições primárias em cada distrito”.

Ao presidente do partido, que poderia ser candidato “pelo distrito que entender”, caberia escolher o cabeça de lista pelos círculos de Lisboa, Porto, Aveiro e Braga.

Nas últimas eleições legislativas, a direcção nacional tem escolhido os cabeças de lista nos vários círculos e os primeiros lugares em Lisboa e Porto, e os restantes nomes foram indicados pelas estruturas locais.

Estas ideias já constavam da moção de estratégia global que Miguel Mattos Chaves apresentou no último congresso centrista, em 2019, com o mesmo nome “O Futuro para o CDS-PP”.

O candidato quer também “reorganizar operacionalmente a secretaria-geral”, mas não adianta como propõe fazê-lo e defende uma “maior participação política as estruturas distritais e concelhias e todos os militantes em geral, segundo as suas capacidades, nos destinos e na actuação do partido”.

O dirigente traça como objectivo recuperar as finanças do partido, através de uma “gestão rigorosa”, passando pela “eliminação do passivo financeiro, bem como a obtenção de fundos para a projecção de novas actividades futuras”.

No que toca aos recursos humanos, o candidato à liderança quer reorganizar “a estrutura de pessoal da sede nacional” e afirma que abdicará de receber salário do CDS-PP “até à regularização e satisfação do passivo financeiro (dívidas à banca e a fornecedores)”.

Na moção de estratégia global que apresenta ao congresso de Abril, o dirigente propõe igualmente um “programa de actividades dirigidos aos militantes e simpatizantes e aos potenciais eleitores”, que inclua acções de formação política e convenções anuais de trabalho autárquico.

Ao nível das linhas programáticas, o militante quer que o partido lute pela diminuição de impostos e a actualização das pensões, pela liberdade de escolha na educação e na saúde, que se assuma como defensor da família e do casamento como “forma de união matrimonial entre homem e mulher e só a esta se deve aplicar”, e recuse a “falsa ideologia do género”, o aborto e a eutanásia.

Miguel Mattos Chaves tem levado a votos as moções de estratégia global que apresentou nos últimos congressos e já foi candidato à liderança em 2005.

O candidato vai apresentar a sua candidatura na sexta-feira, na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa.

O 29.º Congresso do CDS-PP vai eleger o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu da presidência do partido e não irá recandidatar-se na sequência dos resultados eleitorais nas legislativas de 30 de Janeiro, que afastaram os centristas da Assembleia da República.

Além de Miguel Mattos Chaves, é também candidato à liderança no próximo congresso o eurodeputado centrista, Nuno Melo.

O prazo para entrega de moções de estratégia global, que fixam a orientação geral do partido para os próximos dois anos, termina esta terça-feira.