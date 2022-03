Inês Silva é uma das “embaixadoras” dos cidadãos na Conferência sobe o Futuro da Europa. Para que serve este enorme processo?

Inês Silva, de 24 anos, é uma das 800 pessoas escolhidas aleatoriamente para participar nos painéis de cidadãos da Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFoE), um enorme exercício de cidadania participativa que culminará num conjunto de propostas apresentadas às instituições europeias em áreas como o clima, a economia, a acção externa e migrações e os próprios mecanismos de democracia europeia.

Neste P24, gravado no Parlamento Europeu em Estrasburgo, a jornalista Aline Flor entrevista Inês Silva para saber como correram os painéis de cidadãos (que têm reunido desde Setembro do ano passado), como tem sido a sua experiência como uma das “embaixadoras” do seu painel e quais são as expectativas para as próximas semanas, em que os “embaixadores” dos cidadãos vão estar em grupos de trabalho em conjunto com políticos e representantes da sociedade civil para transformar as 178 recomendações elaboradas até agora em propostas mais concretas para o que esperam ser o futuro da UE.

A jornalista viajou a convite do Parlamento Europeu.