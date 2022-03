A falta de vergonha

Repugnam-me declarações como as de Sajid Javid, o ministro da saúde do Reino Unido, quando ameaçou a Rússia que a NATO avançaria para a guerra se a Rússia entrasse só com a unha de um pé num dos países da NATO. Como é que esta ameaça não é uma autorização dada a Rússia para fazer o quiser na Ucrânia?

Mesmo estando ausentes as qualidades humanas que temos por fundamentais, há um último reduto, um derradeiro sinal de humanidade, mesmo em casos de manifesta cobardia: é a vergonha na cara.

A vergonha na cara não absolve ninguém. Mas é o sofrimento mínimo diante da desgraça alheia. Não é uma consolação mas, mesmo no limite, mostra que há consciência do que se está a fazer. Prova a presença de uma sensibilidade moral.

É por isso que me repugnam declarações como as de Sajid Javid, o ministro da saúde do Reino Unido, quando ameaçou a Rússia, de peito cheio, que a NATO avançaria para a guerra se a Rússia entrasse só com a unha de um pé num dos países da NATO.

Como é que esta ameaça não é uma autorização dada a Rússia para fazer o quiser na Ucrânia? Se eu for à janela da minha casa e disser a um bando de ladrões que está a saquear a aldeia, para eles não se atreverem a entrar em minha casa porque, se o fizerem, vou buscar a minha caçadeira, não estarei eu a defender a minha casa à custa do resto da aldeia?

Foi a mesma falta de vergonha na cara quando Biden declarou em Janeiro que a Rússia não sofreria consequências maiores no caso de se limitar apenas a uma “incursão menor” na Ucrânia.

O Tratado de Tordesilhas vigente atribui a Ucrânia ao império russo. Confirmá-lo repetidamente, em pleno terror da invasão da Ucrânia, é vergonhoso.

Só serve para lembrar - para mais, a quem está farto de saber - que não é a Rússia que não pode invadir a Ucrânia: é a NATO. É a NATO que não tem licença para entrar na Ucrânia. E é a Rússia que não lhe dá licença.

E foi a NATO que concordou que assim fosse: “esta parte é tua, tudo bem. Mas a outra é minha. Eu não mexo na tua. E tu não mexes na minha”.

Só nos resta a vergonha na cara.