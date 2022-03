Putin e a China

O mundo andou muitos anos a iludir-se e a fazer negócios com um homem muito perigoso. Agora parece que acordaram. Tarde, pois Putin não vai parar, porque além do mais sabe que tem a China do seu lado. Aliás, a China está atenta e é diabolicamente inteligente. Com a Rússia no bolso, a partir daí em conjunto tornam-se numa força brutal a todos os níveis. Militar, tecnológico, bens essenciais, etc. Com ditadores não pode haver só diálogo, porque eles mesmo não o querem. A China está a usar esta “experiência” russa para a repetir em Taiwan, e aí sim tocarão as campanhas de alarme em todo o mundo.

Joaquim Leitão, Estoril

Apocalipse 2022

O coronel Kurtz, personagem do mítico filme Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, de 1979, interpretado magistralmente por Marlon Brando, termina um dos seus diálogos dizendo “O horror…, o horror…”. Um taxista ucraniano dizia-me “Nós vamos ganhar a guerra”, como se pudessem existir vencedores de uma guerra.



Existe um sofrimento sem fim entre a população ucraniana e também um drama inaudito entre centenas de casais em que um dos elementos é russo e o outro ucraniano. Os filhos desses casais são filhos dos dois países. É incalculável a angústia dessas pessoas. Existem milhares de cidadãos russos que não aprovam o regime do sr. Putin e que estão a ser desprezados a nível social um pouco por todo o mundo.



Os dois países estão a ser devastados de uma forma desumana e atroz. Numa guerra nunca há vencedores, todos perdem, apenas subsiste o horror.

Miguel Xavier Sequeira, lagos

Factos evidentes

A onda de solidariedade para com a Ucrânia e o seu povo contradiz, em parte, aqueles que sustentam que no presente vivemos entre a cultura da indiferença e os negócios da guerra. Mas, ainda assim, é fundamental referir que na mobilização das economias, o mais importante é a guerra: guerras ideológicas, guerras de poder, guerras comerciais … algo que está longe das prioridades nos centros de decisão. E, na verdade, o arrastar no tempo é sinal da incompreensão dos decisores políticos e constitui um travão ao desenvolvimento socioeconómico e político das sociedades. Por isso, enquanto humanos e não obstante a triste realidade que assola o Estado soberano da Ucrânia, a guerra deve merecer o nosso repúdio e um cessar-fogo de imediato. Pois, basta compreender que com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, é possível constituirmos um fundo a nível mundial para acabar com o flagelo da fome. Contexto onde, na minha perspectiva, a mesquinhez moral da argumentação está alocada a consequências dramáticas e devastadoras para a Humanidade. Importa, por tudo isto, continuar a clamar que todos têm direito a escolher o seu futuro sem prejudicar a vida dos outros. E, desta forma, estou convicto de mais tarde ou mais cedo todos irão encontrar-se no caminho da liberdade, da paz, da verdade e do progresso.

Manuel Vargas, Aljustrel

Elogio

Compro e leio o PÚBLICO em papel todos os dias. Gostaria de elogiar a qualidade dos artigos, seja na política, internacional, cultura, sociedade, e até desporto. E também a secção de opinião está muito bem. É realmente pena termos perdido o Rui Tavares, mas a razão é conhecida e é lógica.

Ao director, obrigado pelo jornal. E pelos seus editoriais e colunas de opinião - a de sexta-feira passada estava sublime. A todos os jornalistas e trabalhadores não jornalistas (destaco o copydesk - não são jornalistas, ou serão?) o meu obrigado.

Jorge Santos, Viseu

Crónicas da última página

Não se importa de trocar a Carmo Afonso pela Rita Figueiras? Assim as confusas elucubrações da primeira seriam vantajosamente substituídas pela prosa clara, informada e bem articulada da segunda. É só uma sugestão... mas olhe que o lugar do Rui Tavares ficava bem melhor servido.

Maria José Seixas, Oeiras