Jornalista russa que interrompeu transmissão de televisão estatal condenada a multa de 256 euros

Na segunda-feira, a jornalista russa Marina Ovsiannikova, interrompeu o principal programa de notícias do Canal 1 segurando um cartaz contra a guerra onde a frase “Não acreditem na propaganda! Aqui estão a mentir-vos” saltava à vista.

A decisão de protestar contra a ideologia do Presidente russo, Vladimir Putin e de ter escolhido como palco um meio de comunicação estatal fez com que a jornalista estivesse desaparecida durante 24 horas e acabasse detida pelas autoridades policiais. Ao fazê-lo Marina Ovsiannikova já sabia qual seria a consequência: uma pena até 15 anos de prisão na consequência da nova lei de “notícias falsas” assinada por Vladimir Putin, mas mesmo assim resolveu manifestar-se, porque “o que se passa na Ucrânia é um crime”, explicou numa declaração pré-gravada.

Esta terça-feira, a jornalista surgiu no tribunal de Moscovo acompanhada pelo advogado Anton Gashinski, mas a sentença foi diferente da que tinha sido propagandeada pelo Governo russo. Também as Nações Unidas tinham apelado a que as autoridades russas garantissem que a jornalista não enfrentasse “quaisquer represálias por exercer o seu direito à liberdade de expressão”. Marina acabou por ser condenada a pagar uma multa de 30 mil rublos (cerca 256 euros).

De acordo com Max Seddon, jornalista e editor do Financial Times em Moscovo, o protesto não foi abrangido pela nova lei de imprensa e a jornalista enfrentava apenas um pequeno delito que poderia resultar no máximo de dez dias de prisão preventiva ou uma multa de 240 euros.

“Não reconheço a minha culpa”. “Continuo convencida de que a Rússia está a cometer um crime e que é o invasor da Ucrânia”, afirmou a jornalista.

Já Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, apelidou o acto de “hooliganismo”, acrescentando que “o canal e todos aqueles envolvidos irão ao fundo”, cita a Reuters.

Durante o período de tempo em que esteve desaparecida, Marina Ovsuannikova revelou, em entrevista à BBC, que foi interrogada durante 14 horas seguidas e impedida de solicitar assistência jurídica. Os advogados procuraram-na em várias esquadras e na estação de televisão, mas sem sucesso.

Minutos antes do julgamento, o advogado fez questão de publicar uma fotografia com a jornalista na rede social Telegram para mostrar que a mesma estava viva e bem de saúde.

Marina, natural e Odessa e filha de pai russo e mãe ucraniana, disse sentir-se “profundamente envergonhada” por ter trabalhado no Canal 1 e, consequentemente, ter participado na “propaganda do Kremlin”.

“Vão protestar. Não tenham medo de nada. Eles não podem trancar-nos todos”, afirmou.

A atitude da jornalista foi destacada pelo Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, que se mostrou “grato aos russos que não param de tentar dizer a verdade, que lutam contra a desinformação e contam factos reais aos seus amigos e familiares, e pessoalmente àquela mulher que foi ao estúdio do Channel One com um cartaz antiguerra”, cita o jornal The Guardian.