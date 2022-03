Nasceu na Penha de França um projecto que quer “fazer do bairro a nossa casa”

Com uma duração de três meses, o projecto vai contar com um concurso de ideias dos moradores da Penha de França para desenvolver iniciativas entre as crianças e os idosos da zona em situação de isolamento social.

Duas mães “solteiras e precárias”, como se descrevem Sílvia Cardoso e Kitti Baracsi, a viverem entre a Penha de França e a Graça, lançaram um projecto comunitário que quer juntar crianças e idosos naquela zona de Lisboa. Durante três meses, o projecto-piloto “Fazer do Bairro a Nossa Casa” vai criar “uma rede de solidariedade intergeracional” através de iniciativas no espaço público e em instituições da freguesia da Penha de França para “combater o isolamento de grupos vulnerabilizados”, explicam as promotoras do projecto.