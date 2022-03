Incêndio deflagrou em armazém de pneus no bairro de Telheiras, em Lisboa

Edifício está tomado pelas chamas. No local estão cerca de 40 operacionais e nove viaturas do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Um incêndio deflagrou ao final da manhã desta terça-feira num armazém de pneus, localizado no bairro de Telheiras, em Lisboa. O fogo terá começado pouco antes das 12h46, hora em que foi dado o alerta. No local é visível uma coluna de fumo negro.

Ao PÚBLICO, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros adiantou que o edifício “está todo tomado” pelas chamas e que já há fogo na cobertura. O armazém localiza-se nas traseiras do Hospital das Forças Armadas, na Azinhaga da Torre do Fato, próximo de habitações e áreas comerciais e de outros armazéns. Por essa razão, estão a retiradas pessoas das habitações contíguas, assim as botijas de gás. Os carros estacionados estão também a ser mandados retirar pelas autoridades, refere a agência Lusa.

No local, pelas 13h30, estavam cerca de 40 operacionais e nove viaturas, juntando-se aos Sapadores de Lisboa bombeiros das corporações da Penha de França, do Beato e de Cabo Ruivo. Para já, não se conhecem feridos.