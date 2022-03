APDL recupera planos para produzir energia com recurso às ondas no molhe da Foz

A intenção de instalar uma central de aproveitamento eléctrico com recurso à energia das ondas num dos dois molhes da barra do Douro está guardada na gaveta desde 2007. Mas, tudo indica que, desta vez, a APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo vai mesmo avançar. E, em cima da mesa, já há uma manifestação de interesse para pôr em marcha esta vontade antiga da estrutura portuária: a empresa sueca EWP – Eco Wave Power foi a primeira a avançar.