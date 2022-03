Buzina convidou influencer Thai de Melo Bufrem para levar a marca para o Brasil

Quando a marca de moda portuguesa Buzina contactou Thai de Melo Bufrem, a influencer brasileira desconfiou. “Eu não conhecia a marca. A Buzina mandou um e-mail para o meu agente no Brasil e eu pensei que fosse um golpe. Pensei: ‘como assim uma marca de Portugal quer que eu vá assistir a um desfile?’”, conta ao PÚBLICO, antes do desfile da Buzina na ModaLisboa, no passado sábado. Agora, a brasileira juntou-se à marca de Vera Fernandes e quer ser a sua embaixadora do outro lado do Atlântico.

Depois de pesquisar sobre a marca, a ligação foi imediata. “Sempre que uma marca entra em contacto comigo, eu tenho muito cuidado em verificar se tem a ver comigo, com o meu estilo e se eu acredito. Quando eu entrei [na conta de] Instagram da Buzina eu me apaixonei pelo volume da Buzina. E eu falei: ‘Eu vou, eu quero cair nesse golpe!’”, brinca.

O sentimento é recíproco. Vera Fernandes confessa que acompanha o trabalho de Thai “há algum tempo” e que vê a influencer como “uma extensão” daquilo que defende ser “uma mulher Buzina”, pela forma de “ser, estar, de se vestir e o seu comportamento perante a vida”.

A designer de Joane considera Thai a embaixadora perfeita da marca. “A Buzina veste todas as mulheres, mas acho que quando se cria uma parceria temos de ter noção que é uma extensão nossa que está a ir para outro local. A Thai, do que eu conheço e tive oportunidade de conhecer pessoalmente, tem essas características”, diz ao PÚBLICO.

É a primeira vez de Thai de Melo Bufrem na ModaLisboa e na capital e a influencer, que conta com uns modestos 146 mil de seguidores no Instagram, está a “amar” a experiência. “Acho que a gente tem de conhecer várias semanas de moda para ter vários olhares sobre o que está a acontecer no mundo. Eu estou mesmo feliz por estar aqui”, confessa, acrescentando que se revê na Buzina e vê traços da sua personalidade na marca. “Eu achei a Buzina muito peculiar e uma marca muito individual e eu me considero uma pessoa peculiar”, diz, entre gargalhadas.

Para Thai de Melo Bufrem, uma marca que procure entender as mulheres e dar-lhes espaço para se descobrirem é essencial. “Quando você tem o seu estilo é o maior sinal de que você se conhece. Quando as pessoas entendem que você sabe o seu lugar no mundo, e a roupa diz muito sobre isso, você vai ser muito mais respeitada”, justifica. Afinal, defende, a moda não é apenas o que vestimos, mas também define quem somos. “Hoje em dia, as pessoas não têm tempo de se conhecerem, então a primeira impressão é muito forte”, justifica. “Se as pessoas soubessem a importância do vestir, ficariam mais atentas a isso”, acrescenta.

Um dos maiores exemplos de alguém que sabia a importância da moda como expressão individual era Diana, a princesa de Gales, que serviu de inspiração para a nova colecção da Buzina. “Espero bem que tenham consigo ver [a Diana] na passerelle em algum momento, porque a inspiração, a nível de cores e tudo, partiu muito dela, da pessoa que ela foi”, explica Vera Fernandes.

Thai de Melo Bufrem sempre teve a chamada “princesa do povo" como referência, confessa. “A Diana sempre foi uma mulher que quebrava as regras. Ela usava a moda para quebrar as regras sem falar, porque ela não podia falar tudo o que queria. É muito lindo observar como usava a moda para comunicar. E a Buzina trouxe nessa colecção roupas que falam por si só.”

É essa marca que não tem medo de arriscar que Thai quer levar para o Brasil. “A gente tem de fazer barulho para o resto do mundo, não pode ser só em Portugal. A gente tem que ir para outros lugares.” A influencer mostra-se disponível para ser essa ponte, diz que quer “colaborar mais vezes” com a marca e promete que “esta é só a primeira vez.”

Vera Fernandes não esconde o objectivo de levar a Buzina para o Brasil, que considera um país importante, não só pela sua dimensão, mas também pela cultura. “É uma cultura que eu gosto bastante e à qual devo muito a nível criativo, porque me inspiro muito nas mulheres e em todas as personagens de novelas. Acho que os brasileiros são vanguardistas em muita coisa, pela maneira de se vestirem e de se apresentarem e é um mercado que desde muito cedo tenho vontade de conhecer.”

A designer diz que a ligação com Thai “vai perdurar”, porque se criou “empatia”, não só a nível da marca, mas também pessoal. Vera Fernandes promete que este primeiro contacto não será algo isolado e que ainda há “montes de coisas” para apresentar. “Não é o meu objectivo que isto termine aqui. Temos algumas coisas que vamos fazer, mas não posso adiantar”, conclui.

