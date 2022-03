Guerra na Ucrânia: uma criança torna-se refugiada quase a cada segundo

Cerca de milhão e meio de crianças já foram obrigadas a fugir da Ucrânia e a procurar segurança noutro país, desde que começou a invasão das tropas russas. São mais de 70 mil por dia, quase uma por segundo, informaram as Nações Unidas esta terça-feira.

Os números foram avançados pelo porta-voz da UNICEF, a agência das Nações Unidas, James Elder.

We have now reached a mind-boggling 1.5MILLION children who have been forced to flee #Ukraine. That's around 55 children every minute of this war. Or very close to one child becoming a refugee every single second since war started!! �� pic.twitter.com/3mmrnvGnbl