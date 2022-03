Confederação do Comércio pede mais apoios fiscais e “layoff” simplificado

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) considera que, tal como existiu para a pandemia, o Governo deve criar “um plano bastante mais vasto e integrado” para responder aos problemas que se colocam às empresas actualmente, nomeadamente com o aumento dos custos da energia e das matérias-primas, mas também para as famílias. A resposta do Governo “não pode andar sempre atrás, fazendo coisas que, sendo positivas, são limitadas”, disse ao PÚBLICO o Presidente da CCP, João Vieira Lopes, a propósito das medidas anunciadas esta segunda-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O pacote de medidas contempla um apoio de 30 cêntimos na compra de combustíveis para empresas de transportes de mercadorias e passageiros, incluindo para os TVE (transporte de passageiros ligado a plataformas como a Uber), uma linha de crédito de 400 milhões de euros para sectores mais impactados pela crise, e está previsto um apoio a famílias mais carenciadas, entre outros.

A situação económica actual, agravada pela incerteza quanto à evolução da guerra na Ucrânia, torna necessário que “o Governo avance, em articulação com Bruxelas, com medidas fiscais para empresas, eventualmente a redução do IVA nos combustíveis e nos produtos alimentares, mas também para os particulares, neste caso no IRS”, sustenta Vieira Lopes, considerando ainda que é “muito importante que se avance com o regime de ‘layoff’ simplificado”.

“Neste momento não prevemos grandes encerramentos de empresas, agora reduções de actividade é muito provável e, neste caso, é importante o acesso ao ‘layoff’ simplificado para as que provem estar a ser prejudicadas quer parcial quer totalmente pela actual situação”, adiantou o presidente da CCP.

“A subida dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares poderá criar uma retracção no mercado, porque as pessoas têm de gastar mais nos produtos alimentares e outros bens essenciais e começam a gastar menos noutras áreas”, explica, considerando, por isso, que “corre-se o risco de as medidas tomadas serem restritivas em relação aos sectores, quando a cadeia de valor está toda muito integrada”. E acrescenta: “Se numa primeira fase, algumas dessas medidas podem aplicar-se a uma tipologia de empresas, numa segunda fase, se calhar, todo o conjunto de outras empresas são susceptíveis de terem problemas”.

E dá o exemplo das empresas de comércio de bens alimentares e restauração, uma vez que são fortemente impactadas com a subida dos custos da energia e, neste momento, não têm apoios a esses custos.

Relativamente à nova linha de crédito, o presidente da CCP considera-a “positiva”, mas destaca que, “actualmente, as empresas estão altamente endividadas e nem todas estão em condições ou têm interesse em recorrer à medida”.