De corda na garganta, o Chelsea nem as viagens de avião tem garantidas

Com as sanções a Roman Abramovich, o clube só pode gastar cerca de 24 mil euros para ir a jogos fora de casa. Daqui sai a impossibilidade de fretar aviões para transportar a equipa principal de futebol.

A Rússia ataca a Ucrânia, o ocidente impõe sanções a oligarcas russos, Roman Abramovich está nesse lote de sancionados e o Chelsea é liderado por Abramovich. É este encadeamento de ligações entre o Chelsea e a Guerra na Ucrânia que está a deixar o clube inglês “de corda na garganta”.

O clube não só está proibido de beneficiar de novas receitas e fazer negócios – económicos, comerciais ou desportivos –, como está também impedido de realizar gastos que vão além da gestão do dia-a-dia, organização de jogos em casa e do pagamento de salários.

Adensa-se, portanto, um problema: com as sanções, que gastos podem fazer para jogos fora? A resposta é 20 mil libras (cerca de 24 mil euros).

Daqui sai a impossibilidade de fretar aviões para transportar a equipa principal de futebol, que não só viaja por Inglaterra nos jogos internos como tem de sair do país para jogos na Liga dos Campeões.

Viagens europeias serão um problema

No capítulo europeu não há, para já, complicações de maior, já que o avião que levará a equipa a Lille, para o jogo desta quarta-feira, já estava pago antes das sanções. Segundo a imprensa inglesa, estarão também já pagas em adiantamento as deslocações para os jogos fora no campeonato inglês.

Mais complexa será a logística para ir aos jogos fora em competições a eliminar cuja marcação atempada não é possível. Fica evidente a dificuldade que será ir jogar fora numa eventual passagem aos “quartos” da Champions, já que poderão existir viagens ainda por comprar a países como Espanha, Alemanha, Itália, Países Baixos ou Portugal, todos bastante mais longe do que Lille (a cerca de 300 quilómetros de Londres).

Antes disso, há um problema ainda mais premente: a viagem a Middlesbrough no próximo sábado, para a Taça de Inglaterra. A Sky Sports avança que o Chelsea quer dilatar o tecto máximo de gasto, crendo na benevolência do governo britânico, que já garantiu que quer apenas penalizar Abramovich e não o Chelsea.

Caso a benevolência não surja, então existe a possibilidade de o clube ter de viajar de autocarro – para Middlesbrough, seriam dez horas de viagem – comboio ou até mesmo de carrinha – algo já abordado por Thomas Tüchel, ainda que parecendo mais humor do que realidade.

“A informação que tenho é de que temos avião para Lille. Se não for possível, vamos de comboio. Se não for possível, vamos de autocarro. Se não for possível, vou eu a conduzir uma carrinha de sete lugares...”, atirou o alemão, respondendo às dúvidas sobre o jogo da Champions – o tal que tem, segundo a imprensa inglesa, o avião garantido de ida e volta.

“Há restrições e temos de lidar com elas. Teremos de fazer ajustes na quantidade de staff que viaja com a equipa, o número de quartos nos hotéis e a forma de chegar aos jogos (…) mas enquanto tivermos equipamentos e estivermos vivos enquanto equipa, vamos ser competitivos e lutar pelo nosso sucesso. Devemos isso aos adeptos”, acrescentou o treinador.

Chelsea pediu jogo à porta fechada

Outro tema que advém das sanções a Abramovich é a proibição de venda de bilhetes para os jogos. O clube tem, assim, de jogar em Middlesbrough sem adeptos, tendo tido a audácia de pedir à Federação Inglesa que decrete o jogo à porta fechada.

“É importante para a competição que a partida contra o Middlesbrough se dispute, porém pedimos à FA que decrete que o jogo seja disputado à porta fechada, por questões de integridade desportiva”, argumenta o clube, citado pela Lusa.

E vai mais longe: “O Chelsea reconhece que isso teria um enorme impacto no Middlesbrough e nos seus adeptos, bem como nos nossos que já compraram o número limitado de ingressos vendidos antes da imposição da licença, mas acreditamos que isso é o mais justo”.

Como seria de esperar, o adversário dos londrinos não levou o pedido a sério. “Soubemos do pedido do Chelsea em ter o jogo da Taça à porta fechada e consideramos que a sugestão é bizarra e sem qualquer sentido. Todos os envolvidos sabem bem a razão pela qual o Chelsea foi sancionado “, referiu o Middlesbrough, que aponta ainda a ironia de o Chelsea evocar questões relacionadas com integridade, dada a base das sanções.