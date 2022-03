Diébédo Francis Kéré torna-se o primeiro africano a ganhar o Prémio Pritzker

O nome do arquitecto nascido no Burkina Faso acaba de ser anunciado. Kéré tem 56 anos e um trabalho que, por norma, promove a sustentabilidade, integrando materiais e mão-de-obra locais.

O Prémio Pritzker de 2022, considerado o mais importante na área da arquitectura, foi atribuído esta terça-feira ao arquitecto Diébédo Francis Kéré. O anúncio acaba de ser feito pela Fundação Hyatt, a entidade que o atribui desde 1979.

Kéré, 56 anos, nasceu no Burkina Faso e torna-se, assim, o primeiro africano a entrar para o clube exclusivo dos premiados pela família Pritzker.

Os projectos do seu portfólio - escolas, um campus, uma clínica, uma ópera - têm em comum uma preocupação - a sustentabilidade. Diébédo Francis Kéré faz questão de trabalhar, sempre que possível, com materiais e mão-de-obra locais, procurando envolver no processo as comunidades que acolherão os edifícios que desenha. O recurso a materiais de baixo custo, sobretudo quando trabalha em África, é também uma das constantes da sua produção.

O júri deste ano foi presidido pelo Pritzker 2016, o arquitecto chileno Alejandro Aravena, e contou com o diplomata brasileiro André Aranha Lago, o professor de História de Arte Barry Bergdoll, o jurista Stephen Breyer, o professor e arquitecto Wang Shu, a curadora Manuela Lucá-Dazio e ainda as arquitectas Deborah Berke, Kazuyo Sejima e Benedetta Tagliabue.

No ano passado, o prémio foi parar às mãos dos franceses Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. Esta dupla de arquitectos é reconhecida, sobretudo, pelas suas reabilitações de blocos de apartamentos nos subúrbios de Paris e pela do Palais de Tokyo, um dos principais centros para a criação contemporânea da capital francesa.

Da longa lista dos que já receberam o prémio instituído pela família Pritzker fazem parte Peter Zumthor, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Aldo Rossi, I. M. Pei, Balkrishna Doshi, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e as duplas Yvonne Farrell/Shelley McNamara e Jacques Herzog/Pierre de Meuron. Esta galáxia de estrelas da arquitectura conta, ainda, com dois portugueses: Álvaro Siza (1992) e Eduardo Souto de Moura (2011).