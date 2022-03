Terça na TV: missões, um diagnóstico, a obra de Kundera e Uma Voz pela Paz

CINEMA

50/50

Cinemundo, 22h45

Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick e Angelica Huston dão vida a esta comédia dramática de Jonathan Levine. Narra a jornada de um homem de 27 de anos a partir do momento em que lhe é diagnosticado um cancro ao qual terá 50% de hipóteses de sobreviver. O filme baseia-se na experiência real de Will Reiser, que assina o argumento.

Imparável

Fox Movies, 23h23

Frank (Denzel Washington) está a pouco tempo de ser dispensado da companhia ferroviária onde trabalha há 28 anos. Will (Chris Pine) é um novo maquinista. Os seus destinos cruzam-se quando um comboio de carga cheio de combustível e gás venenoso se dirige, desgovernado, a uma cidade de 100 mil habitantes. Realizado por Tony Scott e escrito por Mark Bomback, o filme inspira-se em factos reais.

SÉRIE

Missions

SyFy, 22h15

Começa a terceira e última temporada da série francesa de ficção científica que segue os desafios da primeira missão tripulada a Marte. Nesta leva, “serão explorados os mistérios do planeta vermelho, algumas revelações chocantes e o aparecimento de entidades estranhas”, anuncia a sinopse. Missions fica no ar às terças-feiras, neste horário, sempre com dose dupla de episódios.

DOCUMENTÁRIO

Milan Kundera - Odisseia das Ilusões Traídas

RTP2, 23h29

Estreia. Candidato crónico ao Nobel da Literatura, Milan Kundera é, provavelmente, o escritor checo mais conhecido no mundo depois de Franz Kafka. É também dos mais misteriosos e intrigantes, dado o seu afastamento da cena mediática, a desconfiança dos tradutores, a recusa em dar entrevistas ou permitir adaptações dos seus livros. É na sua obra que este documentário de Milos Smídmajer, de 2021, se alicerça para melhor perceber o que há de tão único nela. A narrativa é enquadrada pelas relações entre Kundera e o seu país natal, que nem a queda do regime pró-soviético da Checoslováquia foi capaz de normalizar. Kundera tinha apenas 21 anos quando, em 1950, foi expulso pela primeira vez do Partido Comunista checo, por “actividades antipartidárias” – incidente que inspirou o romance A Brincadeira. Readmitido no partido em 1956, foi novamente expulso em 1970, já na ressaca da Primavera de Praga, na qual se envolvera activamente, ao lado do dramaturgo, e futuro presidente, Václav Havel. Nos poucos anos em que ainda permaneceu no país, antes de se exilar em França, Kundera esteve impedido de publicar. A cidadania checa foi-lhe retirada em 1979, quando o autor de A Insustentável Leveza do Ser (que só teve a sua primeira edição checa em 2006) já estava há alguns anos no seu país adoptivo. Ser-lhe-ia devolvida 40 anos depois.

MÚSICA

Uma Voz pela Paz

RTP1, 21h30

Ligação directa a mais um concerto solidário de artistas portugueses para com a Ucrânia. Realiza-se esta noite, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota (Porto), por iniciativa de Selma Uamusse e André Tentúgal, com organização da Ao Sul do Mundo. À voz de Uamusse juntam-se as de Ana Bacalhau, Benjamim, Best Youth, Capicua, Carolina Deslandes, Cuca Roseta, David Fonseca, Denys Stetsenko, Diogo Piçarra, Fernando Daniel, Gisela João, Gospel Collective, Mafalda Veiga, Márcia, Maria João, Mariza Liz, Matay, Miguel Araújo, Miramar, Moullinex, Noiserv, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa, Rita Redshoes, Samuel Úria, Sara Correia, Teresa Salgueiro, The Legendary Tigerman, Tó Trips, Tiago Bettencourt e We Trust. As receitas serão orientadas para acções humanitárias da Cruz Vermelha Ucraniana, da Voices of Children e do centro de emergência do UBTS (Ukrainian Baptist Theological Seminary). Para contribuir, não é preciso estar presente: é possível adquirir um bilhete-donativo por 20€.

Foto Selma Uamusse LUÍS S. TAVARES

DESPORTO

Futebol: Ajax x Benfica

TVI, 19h55

Directo. Depois de terem empatado na Luz, por 2-2, as formações neerlandesa e portuguesa reencontram-se em Amesterdão para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num jogo dirigido pelo árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande.