É mais provável que uma rapariga pense que falha por falta de talento do que um rapaz

Um estudo com mais de 500 mil estudantes de 72 países concluiu que é muito mais provável que as raparigas apontem a falha de talento para justificar as suas falhas do que os rapazes. Está-se assim perante o estereótipo de “genialidade de género”, que retrata os homens como mais geniais ou inerentemente mais talentosos do que as mulheres. Este estereótipo está presente em quase todos os países estudados, incluindo em Portugal, revela-se na investigação agora divulgada na revista científica Science Advances.