Covid-19: Portugal abaixo da média da União Europeia no número de mortes por milhão de habitantes

Portugal é o sétimo país da União Europeia com menos mortes atribuídas à covid-19, segundo os dados do site de estatística Our World in Data.

De acordo com os números actualizados à data desta segunda-feira, Portugal apresenta uma média diária de 2,02 mortes por milhão de habitantes atribuídas à doença nos últimos sete dias, abaixo da média da União Europeia (UE) neste indicador, que está em 2,7, mas acima da mundial, de 0,8.

Dos países da UE, a Dinamarca apresenta a média maior (7,54), seguida da Estónia (6,79), Letónia (6,5) Lituânia (6,48) e Eslováquia (6,06).

A nível mundial e considerando apenas países com mais de um milhão de habitantes, é Hong Kong que tem a média maior (37,5 mortes diárias atribuídas à covid-19), seguida da Dinamarca, Estónia, Geórgia (6,75) e Lituânia.

Em relação a novos casos diários por milhão de habitantes, Portugal subiu de uma média de 1.040 nos sete dias anteriores para 1.200, mas desceu da posição de 11.ª para a 13.ª mais alta da União Europeia.

Neste indicador, é a Áustria que apresenta a média maior, de 4.520, seguida dos Países Baixos (3.840), Chipre (3.150), Letónia (3.120) e Alemanha (2.340).

A média europeia de novos casos diários por milhão de habitantes está em 1.190 e a mundial em 209.

No resto do mundo, considerando apenas os países com mais de um milhão de habitantes, a Islândia tem a média maior de novos casos (6.820), seguida da Coreia do Sul (6.120), Áustria, Países Baixos e Nova Zelândia (3.830).