Votação presencial pelo círculo da Europa com maior participação do que em Janeiro

A votação presencial no círculo da Europa para as legislativas, que decorreu este fim-de-semana, contava até àquela noite com uma participação eleitoral maior do que aquela que ocorreu em Janeiro.

Em declarações à rádio Observador, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, indicou que tinham sido contados 149 votos, em comparação com os 116 da eleição de 30 de Janeiro.

Os números finais ainda não são conhecidos, faltando ainda saber qual a votação que sai de seis mesas de voto de um total de 34 mesas. O PÚBLICO confirmou junto da secretaria de Estado das Comunidades que os resultados finais da votação presencial ainda não são conhecidos.

Para a votação presencial estavam inscritos 400 eleitores, a que se juntaria a votação por via postal. Os votos por esta via terão de chegar até dia 23 de Março.

O PS venceu as eleições com maioria absoluta a 30 de Janeiro, estando por distribuir os dois deputados eleitos pelo círculo da Europa, depois de a anulação de votos ter levado o Tribunal Constitucional a determinar a repetição da votação naquele círculo.