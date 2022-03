Apoiantes de Montenegro querem evitar confronto com Rio

Os apoiantes de Luís Montenegro não deverão abrir uma frente de conflito contra o líder do PSD mesmo que o calendário proposto pela direcção nacional para directas e congresso não seja visto como o ideal. O conselho nacional desta segunda-feira terá em cima da mesa a data de 28 de Maio para a eleição do novo líder e os dias 1, 2 e 3 de Julho para a realização do congresso. Um calendário que os ‘montenegristas’ consideram ser prejudicial para o próprio Rui Rio por ficar com a autoridade política diminuída a partir do momento em que antecipa eleições e por poder gerar a ideia junto dos portugueses de um arrastamento desnecessário do processo eleitoral interno.