Estudantes da FAUP vão leiloar 90 peças (incluindo originais de Álvaro Siza e Souto de Moura)

No Quem dá mais?, alunos do terceiro e quarto anos do mestrado integrado da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) vão ter a leilão cerca de 90 peças originais para angariarem fundos para uma viagem de estudo pelo Norte de Espanha e Sul de França. A ideia é que todos os estudantes possam participar, independentemente da sua situação financeira.

O leilão inclui desenhos, fotografias e serigrafias assinadas por arquitectos e artistas como Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Luís Ferreira Alves, Manuel Aires Mateus e Alberto Péssimo, e está marcado para 16 de Março.

S/ Título EDUARDO SOUTO DE MOURA Hotel no Algarve, 2021 MANUEL AIRES MATEUS S/ Título, 2000 LUÍSA BRANDÃO Casa em Soutelo EDUARDO SOUTO DE MOURA S/ Título, 2022 ALBERTO PÉSSIMO Fotogaleria EDUARDO SOUTO DE MOURA

As peças vão estar expostas na galeria da FAUP nos dias 14, 15 e 16 de Março. Entre as 9h e as 20h é possível visitá-las gratuitamente e consultar outras informações, como as bases de licitação. No último dia, 16, a partir das 21h, acontece o leilão, com entrada livre, no Auditório Fernando Távora, sob a moderação do arquitecto e professor da FAUP, Marco Ginoulhiac. Também é possível consultar o catálogo no Facebook do evento, que celebra este ano a sua quarta edição.